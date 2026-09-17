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Гоффенгайм поступився ОФІ, Зальцбург переграв Левскі у 1-му турі Ліги Європи

Олександр Булава — 17 вересня 2026, 21:38
Гоффенгайм поступився ОФІ, Зальцбург переграв Левскі у 1-му турі Ліги Європи
Getty Images

У четвер, 17 вересня, продовжився перший тур загального етапу Ліги Європи сезону-2026/27.

У перших матчах ігрового дня німецький Гоффенгайм на виїзді поступився грецькому ОФІ. Австрійський Зальцбург завдяки голу Табаковича здолав болгарський Левскі.

Ліга Європи-2026/27
Загальний етап, 1-й тур

Левскі – Зальцбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 39 Табакович

ОФІ Крит – Гоффенгайм 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Канталапьєдра, 2:0 - 84 Канеллопулос

22:00 Бешикташ – Марсель

22:00 Вікторія Пльзень – Рояль Уніон СЖ

22:00 Крістал Пелес – Лех Познань

22:00 Ліллестрем – Торреенсе

22:00 Реал Сосьєдад – Борнмут

22:00 Селтік – Ференцварош

22:00 Ювентус – Неймеген

Нагадаємо, напередодні Бенфіка з Судаковим та Трубіним здолала Мілан, а гол Яремчука приніс Олімпіакосу перемогу над Ягеллонією.

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