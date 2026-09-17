Гоффенгайм поступився ОФІ, Зальцбург переграв Левскі у 1-му турі Ліги Європи
У четвер, 17 вересня, продовжився перший тур загального етапу Ліги Європи сезону-2026/27.
У перших матчах ігрового дня німецький Гоффенгайм на виїзді поступився грецькому ОФІ. Австрійський Зальцбург завдяки голу Табаковича здолав болгарський Левскі.
Ліга Європи-2026/27
Загальний етап, 1-й тур
Левскі – Зальцбург 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 39 Табакович
ОФІ Крит – Гоффенгайм 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 30 Канталапьєдра, 2:0 - 84 Канеллопулос
22:00 Бешикташ – Марсель
22:00 Вікторія Пльзень – Рояль Уніон СЖ
22:00 Крістал Пелес – Лех Познань
22:00 Ліллестрем – Торреенсе
22:00 Реал Сосьєдад – Борнмут
22:00 Селтік – Ференцварош
22:00 Ювентус – Неймеген
Нагадаємо, напередодні Бенфіка з Судаковим та Трубіним здолала Мілан, а гол Яремчука приніс Олімпіакосу перемогу над Ягеллонією.