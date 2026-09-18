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Голкіпер Ювентуса відзначився асистом у матчі Ліги Європи

Софія Кулай — 18 вересня 2026, 08:18
Голкіпер Ювентуса відзначився асистом у матчі Ліги Європи
Каміль Грабара
instagram.com/kamil_grabara1

Голкіпер Ювентуса Каміль Грабара віддав гольову передачу під час першого взяття воріт НЕК у 1-му турі основного раунду Ліги Європи-2026/27.

Польський страж воріт "старої синьйори" побачив забігання Ніколаса Гонсалеса та далеко вибив м'яч на частину поля суперника. Воротар гостей зіграв невдало на виході, тому аргентинському форварду "б'янконері" нічого не залишалося, як відправити м'яч у порожні ворота.

Це був лише початок погрому для нідерландської команди. До перерви м'яч ще двічі влітав у володіння Польстера. Голи у свій актив записали Алайбегович і Вольтемаде.

Тоді як у другій половині протистояння Челік та Коло Муані довели цифри на табло до розгромних 5:0.

Відеоогляд матчу Ювентус – НЕК від MEGOGO

Нагадаємо, що туринський клуб орендував голкіпера збірної Польщі у німецького Вольфсбурга до кінця поточного сезону-2026/27. За оренду Ювентус заплатить 700 тисяч євро. В угоді також прописана опція викупу за 11,5 мільйона. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.

Кольори Вольфсбурга Грабара захищав з літа 2024-го. До цього 27-річний воротар виступав за Рух Хожув, Ліверпуль, Орхус, Хаддерсфілд і Копенгаген. Провів 6 матчів (8 пропущених голів і одна "суха" гра) за збірну Польщі, за яку дебютував у 2022 році.

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