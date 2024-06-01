Реал Луніна виграв 15-й титул Ліги чемпіонів

Мадридський Реал обіграв Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024 та здобув свій 15-й трофей в історії.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов за активності дортмундців, які не змогли використати декілька нагод, щоб відкрити рахунок у поєдинку.

Свій шанс на 14-й хвилині міг використати Юліан Брандт, який у штрафному майданчику "вершкових" отримав пас від Нікласа Фюллькруга, однак пробив повз ворота.

За 5 хвилин геніальну передачу віддав Матс Гуммельс на Каріма Адеємі, який вийшов сам на сам з Тібо Куртуа, обіграв голкіпера, проте його удар заблокував Дані Карвахаль.

На 24-й хвилині активність Боруссії втілилась в удар Фюллькруга, який прийняла стійка мадридців.

Початок другої половини гри був за гравцями Реала, які створили декілька небезпечних моментів та показати майстерність голкіпера Боруссії Грегора Кобеля. "Джмелі" намагалися відповідати контратаками.

Реал відкрив рахунок у фіналі на 74-й хвилині гри — після подачі кутового Карвахаль випередив всіх на ближній стійці та переправив м'яч у ворота.

Тиск "галактікос" після голу продовжився, що втілилось у подвоєнні переваги на 84-й хвилині. Джуд Беллінгем перехопив передачу Матсена з лівого флангу та віддав пас на Вінісіуса до штрафного, який пробив у дальній кут воріт Боруссії.

Зазначимо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін матч провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів-2023/24

Фінал, 1 червня

Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Карвахаль, 0:2 - 83 Вінісіус

Боруссія Дортмунд: Кобель, Шлоттербек, Гуммельс, Маатсен, Джан (80 Джан), Забітцер, Брандт (80 Алле), Рюерсон, Адеємі (72 Ройс), Санчо (87 Байно-Гіттен), Фюллькруг.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді, Вальверде, Камавінга, Кроос (85 Модрич), Беллінгем (85 Хоселу), Родріго (90+1 Мілітан), Вінісіус (90+4 Лукас).

Попередження: 40 Шлоттербек, 43 Забітцер, 79 Гуммельс — 35 Вінісіус

Нагадаємо, на шляху до фіналу Реал переграв Лейпциг в 1/8 фіналу, здолав Манчестер Сіті у чвертьфіналі та переміг Баварію в півфіналі.