Спалетті відреагував на розгромну перемогу Ювентуса у Лізі Європи та асист голкіпера

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті залишився задоволеним розгромною перемогою команди над НЕКом (5:0) у 1-му турі основного раунду Ліги Європи-2026/27.

Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

За словами наставника "б'янконері", його підопічні вийшли на футбольне поле зі світлою головою, перетворили сумніви на рішення та приймали їх правильно.

67-річний спеціаліст не втратив можливості та привітав голкіпера Каміля Грабара із гольовою передачею на аргентинського нападника "старої синьйори" Ніколаса Гонсалеса.

"Їм вдалося максимально використати своє бажання проявити себе. Ніко чудово зіграв в епізоді з першим голом, зумівши зачепитися за той м'яч. Дозвольте привітати Грабару, який продемонстрував холоднокровність і вміння грати ногами. У таких матчах воротарі стають додатковими польовими гравцями, і якщо ви здатні ось так знаходити вільного партнера на полі, перед вами відкриваються вільні зони", – сказав Спаллетті.

Попри перемогу з великим рахунком, тренер туринського клубу знайшов момент, у якому варто додати його команді. Мова йшла про компактність гри в обороні.

"Сьогодні (17 вересня – прим. ред.) гравці залишалися сконцентрованими. Суперники опікали кожного нашого гравця по троє і могли б стати небезпечними, якби перехопили ініціативу. Вони ні через що не переймаються. Вони розгромно програли кілька матчів, але в наступній грі діють із ще більшим завзяттям", – зазначив коуч італійського колективу.

Відзначимо, що на старті сезону-2026/27 Ювентус здобув три перемоги, розписав одну нічию та зазнав однієї поразки. Після 4-х турів Серії А команда Спаллетті йде лише на 8-й позиції, маючи у своєму активі 7 балів.

Попереду у туринців поєдинки чемпіонату Італії проти Аталанти (20 вересня) та Кальярі (11 жовтня). У 2-му турі Ліги Європи "стара синьйора" 15 жовтня зіграє на виїзді проти іспанської Сельти (15 жовтня).