Це підкосило нас: Аморім – про поразку Мілана від Бенфіки у Лізі Європи

Головний тренер Мілана Рубен Аморім висловився про поразку від Бенфіки (0:2) у 1-му турі основного раунду Ліги Європи-2026/27, відзначивши рівень португальського суперника.

Його цитує УЄФА.

За словами наставника "россонері", його підопічним протистояла дуже сильна команда, яка почувалася впевнено протягом усього поєдинку, що створювало дискомфорт італійському гранду.

"Їм вдалося забити у першому таймі та на початку другого. Це підкосило нас. Ми нервували під час роботи з м'ячем, часто його втрачали. Нервували всі, зокрема трійка захисників. У результаті – неприємний результат. Ми повинні вдосконалюватися та пристосовуватися до ходу гри у будь-якій ситуації. У кожного матчу свій сценарій, і нам потрібно діяти краще та організованіше. Але цей матч вже не змінити – зате ми можемо змінити наступний", – сказав Аморім.

На 16-й хвилині Лукебакіо розмочив нулі на табло, а на 53-й Камінський подвоїв перевагу "орлів", встановивши остаточний рахунок єврокубкового протистояння.

Бенфіка вперше у своїй історії переграла Мілан в офіційних матчах. До цього лісабонський клуб зазнав чотирьох поразок та двічі грав внічию.

Після першого туру ЛЄ італійський гранд із нулем розташувався на 34-й сходинці серед 36-ти учасників основного етапу. Тоді як Бенфіка з 3 очками йде 2-ю у турнірній таблиці турніру.

У наступному 2-му турі єврокубкового турніру Мілан зіграє на виїзді проти австрійського Зальцбурга (15 жовтня о 19:45 за київським часом). Натомість Бенфіка у той же день прийме шотландський Селтік (о 22:00).

Раніше Аморім розкрив мету "россонері" у Лізі Європи.