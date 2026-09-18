Заговорив про потенційний виграш у Лізі Європи: голкіпер Ювентуса – про перемогу над НЕКом

Голкіпер Ювентуса Каміль Грабара розповів, що команда добре підготувалася до матчу Ліги Європи-2026/27 проти НЕКа, тому з легкої перемоги стартувала в основному раунді турніру.

Його слова передає УЄФА.

Водночас літній новачок "б'янконері" додав, що футболісти Ювентуса ставлять перед собою найкращі цілі, тому прагнуть тріумфувати у поточному сезоні другого за силою єврокубкового турніру.

"Наш тренер має великий досвід матчів проти команд із різними стилями гри, тому все було досить просто, адже протягом тижня ми відпрацювали всі необхідні рішення. Якщо маєш можливість забити п'ять голів, треба забивати п'ять. Це також питання того, щоб дарувати позитивні емоції вболівальникам, які щоразу приходять дивитися хороший футбол, і сподіваюся, їм сподобалося. Щодо наших амбіцій, думаю, коли ти гравець Ювентуса, завжди кажеш, що прагнеш виграти Лігу Європи", – сказав Грабара.

Туринський клуб оформив домашній погром суперника 5:0, а польський воротар "старої синьйори" відзначився асистом під час першого взяття воріт НЕКа.

Нагадаємо, що туринський клуб орендував голкіпера збірної Польщі у німецького Вольфсбурга до кінця поточного сезону-2026/27. В угоді також прописана опція викупу за 11,5 мільйона. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.

Ювентус після стартової перемоги очолив загальну турнірну таблицю Ліги Європи. У наступному 2-му турі змагань команда Лучано Спаллетті зіграє на виїзді проти іспанської Сельти – 15 жовтня о 22:00 (за київським часом).