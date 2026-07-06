Це справжня нісенітниця: президент Італійської федерації футболу – про рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію Балогуна

Президент Італійської федерації футболу (FIGC) Джованні Малаго назвав рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна повною нісенітницею та зауважив, що воно має очевидний політичний підтекст.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Мені це здалося справжньою нісенітницею, я навіть переглянув цю статтю 27, яка дозволяє або дозволила б ФІФА, і лише ФІФА, тому її неможливо застосувати в різних національних чемпіонатах, і я кажу: "Добре, що так", бо це було б справжнім Армагеддоном. Немає сенсу приховувати: це рішення має явний політичний підтекст, про це писала навіть "New York Times". Об'єктивно це надзвичайно небезпечний прецедент, надзвичайно небезпечний політичний прецедент. Сподіваюся, що вони це усвідомлюють, адже я є прихильником цього чемпіонату світу з повними стадіонами, незалежно від розваг та бізнесу – тут тріумфує саме футбол. Але коли бачиш таке рішення, втрачається меритократія, яка є основою футболу".

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.

Зазначається, що Білий дім попередньо звертався до ФІФА з проханням переглянути відсторонення Балогуна. Утім, сама футбольна організація наголошує, що адміністрація президента США не мала впливу на рішення скасувати дискваліфікацію гравця.

Водночас лідер збірної США Крістіан Пулішич розцінює це рішення як справедливе та вважає покарання у вигляді дискваліфікації на один матч надто суворим для Балогуна.