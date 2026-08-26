Відчуття таке, що я вступаю до університету футболу: Хаві – про новий етап у кар'єрі

Наставник збірної Нідерландів Хаві висловився про своє призначення на цю посаду.

Його слова передає DutchNews.

Іспанський фахівець дуже вмотивований розпочати новий етап у кар'єрі якомога краще. Він бачить великий потенціал у "помаранчевих".

"Моє відчуття таке, що я вступаю до університету футболу. Я багато чого навчився протягом кар'єри гравця та тренера й хочу тепер передати ці знання. Я дуже вірю в це покоління. У нас багато талановитих гравців, але для мене важливо створити команду, колектив і велику родину, щоб добре грати.

Нідерландська школа "тотального футболу"? Домінувати у грі, володіти ініціативою з м'ячем і водночас демонструвати всім команду з пристрастю, бажанням та амбіціями. Це все моя філософія. Ми тут, щоб змагатися, ми тут, щоб отримувати задоволення, і ми тут, щоб перемагати. Ми ще не визначилися зі списком гравців. Ви побачите його через три тижні", – сказав Хаві.