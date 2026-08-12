Хаві змінив Кумана на посаді головного тренера збірної Нідерландів

Збірна Нідерландів оголосила про призначення нового головного тренера, яким став колишній гравець та наставник Барселони Хаві Ернандес.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сторони уклали угоду до 2030-го року. 46-річний фахівець змінив на цій посаді Рональда Кумана, під керівництвом якого "помаранчеві" не змогли пробитися в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Для Ернандеса ця робота стане першою у кар'єрі на рівні національних збірних.

Раніше серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Нідерландів також називалися Роберто Мартінес, Ерік тен Гаг та Петер Бош.

Попереднім місцем роботи фахівця була Барселона, яку він очолював із 2021 по 2024 роки. З "синьо-гранатовими" Хаві виборов чемпіонство Ла Ліги, а також став володарем Суперкубку Іспанії.