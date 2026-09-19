Бартулович: Не дали Буковині створювати нічого серйозного
Головний тренер ФК Харків Младен Бартулович поділився враженнями від матчу 7 туру УПЛ проти Буковини.
Слова тренера наводить УПЛ ТБ.
"Вітаю свою команду з перемогою, з працею, яку вони сьогодні зробили, дуже гарний матч. Важка перемога, особливо перший тайм важкий був, багато браку в нас було, десь не виходило. Але в другому таймі додали та заслужено перемогли, на мою думку.
Я очікував такий матч – що Буковина чекатиме на контратаки, а ми будемо домінувати в цьому матчі. Так воно і вийшло. На мою думку, ми не дали Буковині нічого серйозно створювати біля наших воріт, а в нас багато чого виходило, особливо в другому таймі", – заявив фахівець.
Нагадаємо, 19 вересня ФК Харків переміг Буковину з рахунком 2:0. Для підопічних Бартуловича ця перемога стала третьою поспіль в УПЛ.