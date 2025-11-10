Гвардіола: Наша перемога над Ліверпулем стала доказом, що ми готові боротися з Арсеналом за чемпіонство

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола зробив попередження Арсеналу щодо боротьби за титул чемпіона Англії цього сезону.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 9 листопада, Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль (3:0) в центральному матчі 11 туру АПЛ. На думку Гвардіоли, це стало хорошим підтвердженням того, що "містяни" боротимуться за титул чемпіона Англії з Арсеналом, який за день до цього втратив очки у грі із Сандерленлом (2:2).

"Гадаю, ми з Ліверпулем побачили це і подумали: "Ого, Арсенал нарешті втратив очки та пропустив два голи. Але зрештою ми мусимо перемагати, і я сказав гравцям: "Не робіть цього, бо вчора Арсенал не виграв. Робіть це, бо ми віримо в себе, що можемо грати проти чемпіонів Англії та показати їм, що ми готові бути на рівні з ними цього сезону". Ми це довели. Ми це зробили", – сказав Гвардіола.

Перемога над Ліверпулем стала ідеальним подарунком для Гвардіоли, адже гра із мерсисайдцями стала для нього 1000-ю у кар'єрі тренера.

"Дякую гравцям і персоналу за те, що зробили мені неймовірний подарунок проти найважливішого суперника, з яким ми зіткнулися за час мого перебування тут. Було приємно грати проти них і бачити Вірджила ван Дейка, Енді Робертсона, Мохаммеда Салаха після всіх битв, які ми мали. Це був особливий вечір з моїми дітьми, які були тут".

Після 11 турів АПЛ Манчестер Сіті посідає друге місце турнірної таблиці. За рахунок перемоги над Ліверпулем "містяни" скоротили своє відставання від Арсенала до чотирьох очок.

Нагадаємо, що Арсенал перебував у кроці від того, щоб побити рекорд, який тримається з 1889 року.