Матч проти Ліверпуля став 1000-м для Гвардіоли у тренерській кар'єрі
Пеп Гвардіола
Матч 11-го туру чемпіонату Англії з футболу між Манчестер Сіті та Ліверпулем став ювілейним для Гвардіоли.
Іспанський фахівець проводить свій тисячний матч в кар'єрі. Зазначимо, що у цю статистику враховується також період роботи Гвардіоли з Барселоною В.
Усі клуби Гвардіоли:
- Манчестер Сіті – 550 матчів;
- Баварія – 161 матч;
- Барселона – 247 матчів;
- Барселона В – 42 матчі;
За цей час видатний тренер одержав 715 перемог, 128 разів програв, а ще 156 разів його команди зіграли внічию.
Раніше Жузеп Гвардіола побив унікальний рекорд Алекса Фергюсона в АПЛ.