Матч проти Ліверпуля став 1000-м для Гвардіоли у тренерській кар'єрі

Володимир Максименко — 9 листопада 2025, 18:41
Пеп Гвардіола

Матч 11-го туру чемпіонату Англії з футболу між Манчестер Сіті та Ліверпулем став ювілейним для Гвардіоли.

Іспанський фахівець проводить свій тисячний матч в кар'єрі. Зазначимо, що у цю статистику враховується також період роботи Гвардіоли з Барселоною В.

Усі клуби Гвардіоли:

  • Манчестер Сіті – 550 матчів;
  • Баварія – 161 матч;
  • Барселона – 247 матчів;
  • Барселона В – 42 матчі;

За цей час видатний тренер одержав 715 перемог, 128 разів програв, а ще 156 разів його команди зіграли внічию.

Раніше Жузеп Гвардіола побив унікальний рекорд Алекса Фергюсона в АПЛ.

