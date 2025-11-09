Матч проти Ліверпуля став 1000-м для Гвардіоли у тренерській кар'єрі

Матч 11-го туру чемпіонату Англії з футболу між Манчестер Сіті та Ліверпулем став ювілейним для Гвардіоли.

Іспанський фахівець проводить свій тисячний матч в кар'єрі. Зазначимо, що у цю статистику враховується також період роботи Гвардіоли з Барселоною В.

Congratulations to @PepTeam, who will take charge of his 1000th match against Liverpool! 🏆



Who's your favourite player he's managed? pic.twitter.com/YPO9A7A0ys — Premier League (@premierleague) November 9, 2025

Усі клуби Гвардіоли:

Манчестер Сіті – 550 матчів;

Баварія – 161 матч;

Барселона – 247 матчів;

Барселона В – 42 матчі;

За цей час видатний тренер одержав 715 перемог, 128 разів програв, а ще 156 разів його команди зіграли внічию.

Раніше Жузеп Гвардіола побив унікальний рекорд Алекса Фергюсона в АПЛ.