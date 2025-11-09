Арсенал перервав "суху" переможну серію, яка повторила рекорд 136-річної давнини
Вчора, 8 листопада, Арсенал втратив очки у матчі проти Сандерленда (2:2) в межах 11 туру АПЛ.
Через те, що вони не змогли перемогти "чорних котів", лондонці втратили можливість побити рекорд суто англійських клубів, який тримається вже 136 років.
До цього протистояння підопічні Мікеля Артети підходили на серії з восьми "сухих" перемог поспіль в усіх турнірах, що стало повторенням рекорду Престона (1889 рік) та Ліверпуля (1920).
Повторення даного англійського досягнення відбулося за підсумком матчу проти празької Славії (3:0) у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26.
Незважаючи на втрату очок, "каноніри" продовжують очолювати турнірну таблицю АПЛ з комфортним відривом, маючи в активі 26 очок.
Раніше з'явилася інформація, що форвард Арсенала поновив тренування із командою після відновлення від травмию