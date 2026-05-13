Манчестер Сіті розгромив Крістал Пелес у перенесеному матчі 31 туру АПЛ

У середу, 13 травня, відбувся перенесений матч 31 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Манчестер Сіті переграв Крістал Пелес.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Голами за "містян" у першому таймі відзначилися Семеніо та Мармуш, на що суперник так нічим не зміг відповісти до фінального свистка, а в другій 45-хвилинці до розгрому перемогу довів Савіньйо.

У підсумку підопічні Жузепа Гвардіоли набрали 77 очок та майже впритул наблизилися до лідируючого Арсенала, який має на два залікові бали більше.

Чемпіонат Англії – АПЛ

31 тур, 13 травня

Манчестер Сіті – Крістал Пелес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 32 Семеніо, 2:0 – 40 Мармуш, 3:0 – 84 Савіньйо

