Тоттенгем та Манчестер Юнайтед розписали "гарячу" нічию в 11 турі АПЛ

У суботу, 8 листопада, розпочався 11-й тур чемпіонату Англії з футболу.

Ігровий день відкривали Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Рахунок у матчі відкрив Бріан Мбемо в середині першого тайму, а погана реалізація не дозволила підопічним Аморіма збільшити перевагу – у підсумку, Матіс Тель наприкінці матчу зрівняв рахунок, а Рішарлісон взагалі вивів "шпор" уперед. Втім, гол Де Лігта на останній хвилині доданого часу врятував МЮ від прикрої поразки.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

11 тур, 8 листопада

Тоттенгем – Манчестер Юнайтед 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Мбемо, 32, 1:1 – Тель, 84, 2:1 – Рішарлісон, 90+1, 2:2 – Де Лігт, 90+6

В інших поєдинках Евертон з Віталієм Миколенком гратиме проти Фулгема, Арсенал гостюватиме у Сандерленда, а Челсі закриватиме суботній вечір домашнім поєдинком проти Вулвергемптона.

Раніше повідомлялось, що Вулвз планують викупити контракт головного тренера Мідлсбро.