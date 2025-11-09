Брентфорд з Ярмолюком переграв Ньюкасл, Крістал Пелес та Брайтон зіграли внічию в 11-му турі АПЛ

У неділю, 9 листопада, відбулась низка матчів у межах 11 туру чемпіонату Англії з футболу.

Брентфорд з Єгором Ярмолюком у більшості переграв Ньюкасл – українець вийшов у стартовому складі та відіграв 84 хвилини, після чого на полі з'явився Янель. Астон Вілла впевнено розгромила Борнмут, а Крістал Пелес та Брайтон голів не забивали.

У завершальному матчі ігрового дня зіграють Ліверпуль та Манчестер Сіті – стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

11 тур, 9 листопада

Брентфорд – Ньюкасл 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Барнс, 27, 1:1 – Шаде, 56, 2:1 – Тьяго (пен.), 78, 3:1 – Тьяго, 90+6

Астон Вілла – Борнмут 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Буендія, 28, 2:0 – Онана, 40, 3:0 – Барклі, 77, 4:0 – Мален, 83

Крістал Пелес – Брайтон 0:0

Ноттінгем – Лідс 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Нмеча, 13, 1:1 – Сангаре, 13, 2:1 – Гіббс-Вайт, 68, 3:1 – Андерсон, 90+1 (пен.)

Напередодні Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зіграли результативну нічию, а Челсі впевнено переграв Фулгем.