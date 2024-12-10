Гвардіола: Після Манчестер Сіті, можливо, працюватиму в збірній

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що може очолити національну збірну після роботи в англійському клубі.

Такими думками іспанський фахівець поділився на YouTube-каналі іспанського шеф-кухаря Дані Гарсії.

"Я не буду очолювати жоден інший клуб після Сіті. Я не говорю про довгострокове майбутнє, але чого я не збираюся робити, це покидати команду, їхати в іншу країну, робити те саме, що зараз. Можливо, збірна, але це інше", – розповів Гвардіола.

Раніше головний тренер "містян" прокоментував кризу команди та назвав умову для покращення результатів.

Попри невдалі результати, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.

Жузеп Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час із командою він виграв 18 трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів 2023 року.

Раніше повідомлялося, що 53-річний фахівець може очолити національну збірну Бразилії.