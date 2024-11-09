Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може очолити збірну Бразилії.

Про це повідомляє The Athletic.

Протягом поточного року керівництво Бразильської конфедерації футболу (CBF) декілька разів виходило на зв’язок з 53-річним фахівцем, чий контракт з Манчестер Сіті діє до літа 2025 року. При цьому, все більш імовірним стає продовження угоди ще на рік – до літа 2026 року.

Водночас, Гвардіола не відкидає можливість роботи зі збірною Бразилії. Він може очолити команду влітку 2026 року і провести повний чотирирічний цикл підготовки до чемпіонату світу 2030 року.

Зазначається, що рішення іспанця щодо продовження контракту з Манчестер Сіті не залежить від підсумків розслідування щодо порушень клубом фінансового фейр-плей. Очікується, що нова угода може бути підписана ще до того, як буде оприлюднено вирок у цій справі.

Раніше повідомлялося про те, що Гвардіола може очолити Аль-Наср.