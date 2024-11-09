Гвардіола може очолити збірну Бразилії
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може очолити збірну Бразилії.
Про це повідомляє The Athletic.
Протягом поточного року керівництво Бразильської конфедерації футболу (CBF) декілька разів виходило на зв’язок з 53-річним фахівцем, чий контракт з Манчестер Сіті діє до літа 2025 року. При цьому, все більш імовірним стає продовження угоди ще на рік – до літа 2026 року.
Водночас, Гвардіола не відкидає можливість роботи зі збірною Бразилії. Він може очолити команду влітку 2026 року і провести повний чотирирічний цикл підготовки до чемпіонату світу 2030 року.
Зазначається, що рішення іспанця щодо продовження контракту з Манчестер Сіті не залежить від підсумків розслідування щодо порушень клубом фінансового фейр-плей. Очікується, що нова угода може бути підписана ще до того, як буде оприлюднено вирок у цій справі.
Раніше повідомлялося про те, що Гвардіола може очолити Аль-Наср.