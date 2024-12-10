Поверніть моїх гравців: Гвардіола знайшов спосіб для Манчестер Сіті подолати кризу
Жузеп Гвардіола
Фото Фабріціо Романо
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував вирішення затяжної кризи клубу.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Вирішення наших проблем - повернути моїх гравців. І ми це зробимо.
Але зараз це неможливо. Цього не відбудеться ще довго", - вважає Гвардіола.
Відзначимо, що наразі у лазареті команди перебуває сім футболістів, серед яких Родрі, Фоден та Стоунз.
Окрім того, під питанням участь у матчі Ліги чемпіонів із Ювентусом Мануеля Аканджи.
Матч із туринським клубом відбудеться завтра, 11 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше Гвардіола заявив, що цього сезону його команда страждатиме у кожному матчі.