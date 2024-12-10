Поверніть моїх гравців: Гвардіола знайшов спосіб для Манчестер Сіті подолати кризу

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував вирішення затяжної кризи клубу.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

🔵❗️ Pep Guardiola: “The solution to our problems is to give me my players back and we will do it”.



“But it’s not possible right now, and I think it’s going to happen for a long time...”. pic.twitter.com/42VRJBN3uc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2024

"Вирішення наших проблем - повернути моїх гравців. І ми це зробимо. Але зараз це неможливо. Цього не відбудеться ще довго", - вважає Гвардіола.

Відзначимо, що наразі у лазареті команди перебуває сім футболістів, серед яких Родрі, Фоден та Стоунз.

Окрім того, під питанням участь у матчі Ліги чемпіонів із Ювентусом Мануеля Аканджи.

Матч із туринським клубом відбудеться завтра, 11 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше Гвардіола заявив, що цього сезону його команда страждатиме у кожному матчі.