Гуцуляк: Шахтар — це хороша команда, але Полісся теж

Півзахисник житомирського Полісся Олексій Гуцуляк вважає, що його команда нічим не гірша за донецький Шахтар. Про це він заявив перед матчем другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 проти "гірняків".

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Та завжди нелегко починати з гри проти сильної команди, але, я думаю, що може десь ці ігри підуть нам в позитив. Ми програли в єврокубках і може воно десь повернеться, там забрало – тут віддасть. Я думаю, що це буде хороший матч. Але нічого важкого тут немає, так щоб аж надто, просто буде цікавий матч буде. Шахтар — хороша команда, але в нас теж хороша команда. Буде хороший поєдинок.

Я думаю, що буде велику роль грати настрій команди, як кожен налаштується. Тактично я думаю, будемо все розуміти. Якщо будемо налаштовані на боротьбу і не будемо програвати дуелі, покажемо свої сильні сторони, то проблем не буде. Головне — не боятися", — сказав футболіст.

Поєдинок Полісся — Шахтар відбудеться сьогодні, 11 серпня, о 18:00, на стадіоні "Арена Лівий берег", який розташований поблизу Києва.

Нагадаємо, в першому турі Шахтар з дублем Матвієнка розгромив Ворсклу, а матч Полісся з Олександрією був перенесений через участь житомирян у єврокубках. Підопічні Шура Імада Халеда поступилися словенській Олімпії Любляні та покинули Лігу конференцій.

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.