Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гуцуляк – про свій гол: Награвали такі моменти, але не на мене

Володимир Варуха — 14 жовтня 2025, 08:03
Гуцуляк – про свій гол: Награвали такі моменти, але не на мене
Олексій Гуцуляк
УАФ

Вінгер збірної України з футболу Олексій Гуцуляк прокоментував забитий гол головою у матчі проти Азербайджану.

Про це він сказав у інтервʼю MEGOGO.

"Враження чудові, але вийшов важкий матч. Але головне – перемога. Добре, що перемогли, ця перемога – для всіх українців і для всіх воїнів наших. Тому добре, що перемогли. Щодо мого голу, то ми награвали такі епізоди, але десь вийшло, як вийшло. Награвали, але не на мене. Нічого страшного", – сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, Олексій Гуцуляк забив з передачі Руслана Малиновського на 30-й хвилині та відкрив рахунок у матчі відбору на ЧС-2026. Другий гол забив уже Малиновський з передачі Гуцуляка на 64-й хвилині поєдинку.

У підсумку матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.

Найкращим гравцем поєдинку, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.

Збірна України з футболу Олексій Гуцуляк

Збірна України з футболу

Сабо назвав гравця, який потрібен збірній України
Довбик: Коли граєш проти збірних, то легких суперників немає
Дружина Малиновського мило прокоментувала гол Руслана за збірну України
Ребров повідомив про травму ключового гравця збірної України
Ідеально за результатом, складно за грою. Думки після матчу Україна – Азербайджан

Останні новини