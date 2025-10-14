Гуцуляк – про свій гол: Награвали такі моменти, але не на мене

Вінгер збірної України з футболу Олексій Гуцуляк прокоментував забитий гол головою у матчі проти Азербайджану.

Про це він сказав у інтервʼю MEGOGO.

"Враження чудові, але вийшов важкий матч. Але головне – перемога. Добре, що перемогли, ця перемога – для всіх українців і для всіх воїнів наших. Тому добре, що перемогли. Щодо мого голу, то ми награвали такі епізоди, але десь вийшло, як вийшло. Награвали, але не на мене. Нічого страшного", – сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, Олексій Гуцуляк забив з передачі Руслана Малиновського на 30-й хвилині та відкрив рахунок у матчі відбору на ЧС-2026. Другий гол забив уже Малиновський з передачі Гуцуляка на 64-й хвилині поєдинку.

У підсумку матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.

Найкращим гравцем поєдинку, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.