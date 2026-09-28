Без двох лідерів: збірна України оголосила заявку на матч із Грузією в Лізі націй

Заявка збірної України на гру проти Грузії

Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери опублікував список гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Грузії в Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку на гру увійшло 23 футболісти. До неї не потрапили семеро гравців, які були викликані на збір: Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв, Георгій Судаков, Олександр Назаренко й Ігор Краснопір.

Заявка збірної України

Воротарі : Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник. Захисники : Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко.

: Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко. Півзахисники : Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок.

: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок. Нападники: Владислав Ванат, Данило Сікан, Віктор Циганков, Владислав Велетень, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук.

Нагадаємо, що матч відбудеться 28 вересня у Тбілісі. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.

За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше фаворита протистояння Грузія – Україна назвав Олексій Михайличенко.