Без двох лідерів: збірна України оголосила заявку на матч із Грузією в Лізі націй
Заявка збірної України на гру проти Грузії
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Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери опублікував список гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Грузії в Лізі націй.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
У заявку на гру увійшло 23 футболісти. До неї не потрапили семеро гравців, які були викликані на збір: Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв, Георгій Судаков, Олександр Назаренко й Ігор Краснопір.
Заявка збірної України
- Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.
- Захисники: Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко.
- Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок.
- Нападники: Владислав Ванат, Данило Сікан, Віктор Циганков, Владислав Велетень, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук.
Нагадаємо, що матч відбудеться 28 вересня у Тбілісі. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.
За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше фаворита протистояння Грузія – Україна назвав Олексій Михайличенко.