Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Без двох лідерів: збірна України оголосила заявку на матч із Грузією в Лізі націй

Денис Іваненко — 28 вересня 2026, 08:43
Без двох лідерів: збірна України оголосила заявку на матч із Грузією в Лізі націй
Заявка збірної України на гру проти Грузії
Getty Images

Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери опублікував список гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Грузії в Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку на гру увійшло 23 футболісти. До неї не потрапили семеро гравців, які були викликані на збір: Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв, Георгій Судаков, Олександр Назаренко й Ігор Краснопір.

Заявка збірної України

  • Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.
  • Захисники: Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко.
  • Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок.
  • Нападники: Владислав Ванат, Данило Сікан, Віктор Циганков, Владислав Велетень, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук.

Нагадаємо, що матч відбудеться 28 вересня у Тбілісі. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.

За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше фаворита протистояння Грузія – Україна назвав Олексій Михайличенко.

Читайте також :
Відео Фото Жодної поразки в 11 поєдинках. Прев'ю матчу Ліги націй Грузія – Україна
Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Грузії з футболу

Збірна України з футболу

Нічия буде хорошим результатом: легенда Динамо назвав фаворита матчу Грузія – Україна в Лізі націй
Відкинутий Ліоном, Мецом і Аяксом: Мікаутадзе – друга загроза Україні після Хвічі
Михайличенко: Порівнювати команди Реброва і Мальдери поки зарано
Нічия для України буде прийнятним результатом: Буряк назвав фаворита матчу проти Грузії
Неодмінно відчуєте ту пристрасть: віцекапітан збірної Грузії – про майбутній матч з Україною

Останні новини