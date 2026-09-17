Аспект з Карпатами викликає питання: Федорчук – про заявку збірної України на матчі Ліги націй

Відомий тренер Олег Федорчук висловився про заявку збірної України на матчі Ліги націй, яку напередодні оголосив Андреа Мальдера.

Його слова передає Український футбол.

До основного списку потрапили 30 гравців. Експерт вважає, що вибір італійця цілком виправданий, проте можна було б також викликати когось із Карпат, які потужно почали сезон-2026/27.

"Ситуація у нашого головного тренера насправді непроста. З одного боку, громадськість та вболівальники очікують відчутних змін. З іншого – треба об'єктивно визнати: більшість виконавців, які ще донедавна вважалися провідними, наразі зовсім не мають стабільної ігрової практики. Насамперед це стосується гравців групи атаки. З огляду на це запрошення деяких футболістів виглядає цілком логічним і нормальним кроком. Єдине, що мене неприємно здивувало – це повна відсутність представників Карпат. "Леви" не просто набрали серйозну кількість очок на старті, а й за якістю гри зараз виглядають одними з найкращих в УПЛ. Мені б дуже хотілося бачити когось із їхнього складу в національній команді", – сказав Федорчук.

Фахівець виділив трьох гравців "левів". Він заявив, що Ян Костенко, Роман Вантух і Назарій Русин могли б бути корисними для "синьо-жовтих":

"Тільки цей аспект з Карпатами викликає питання. Я читав у пресі коментар тренера про те, що він стежить за грою виконавців, а не за клубами... Але виглядає це дивно, тим більше що сам Мальдера проживає у Львові, і не помітити підйом Карпат було важко. Щодо загальної картини, то тренд правильний: запрошувати нові обличчя логічно. Щоправда, у мене є великі сумніви, що більшість новачків вийде на поле в офіційних матчах. Проте для самих футболістів виклик до табору головної команди країни – це завжди колосальна мотивація".

Нагадаємо, що під час найближчого збору збірна України проведе одразу чотири поєдинки в Лізі націй:

25.09.26 Угорщина – Україна

28.09.26 Грузія – Україна

02.10.26 Україна – Угорщина

05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Під час пресконференції Андреа Мальдера розповів, які цілі ставить перед командою на турнір. Він хоче виграти всі матчі.