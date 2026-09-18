Порівняв із Мессі і Роналду: Федорчук пояснив виклик Ярмоленка та його роль у збірній України

Український наставник Олег Федорчук розповів, що Андрій Ярмоленко буде опорою для Андреа Мальдери у роздягальні збірної України у стартових іграх Ліги націй-2026/27.

Його цитує Український футбол.

Водночас він додав, що досвідчений лідер київського Динамо отримуватиме у футболці національної команди близько 20-30 ігрових хвилин в офіційних поєдинках, порівнявши 36-річного вінгера із зірками футболу.

"Для будь-якого наставника перші п'ять-шість матчів на новій посаді – це період важкої адаптації та знайомства. Йому вкрай потрібна опора всередині роздягальні. Ярмоленко – саме така фігура. Він допомагав і Костюку, і Шовковському у Динамо. Ми бачили це і на ЧС-2026: Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі фактично виконували функції граючих тренерів. Якщо віковий лідер є справжнім професіоналом і режимником, для команди це справжня знахідка. Це нормальний процес зміни поколінь", – сказав Федорчук.

Також відомий тренер припустив, що Ярмоленку може дістатися до рекорду Андрія Шевченка у синьо-жовтій збірній. Наразі у динамівця 47 голів у 127 матчах за збірну, тоді як у чинного президента УАФ – 48 (у 111 поєдинках).

Нагадаємо, що у 6-му турі УПЛ-2026/27 Ярмоленко повторив рекорд Максима Шацьких. Тепер в обох по 124 результативні удари в українській першості.

Вже 25 вересня Україна стартує у ЛН-2026/27 виїзною грою проти Угорщини (о 21:45 за київським часом). Також "синьо-жовті" зіграють проти Грузії (28 вересня о 19:00), Північної Ірландії (2 жовтня о 21:45), а також вдруге проти Угорщини (5 жовтня о 21:45).

Із повною заявкою України на найближчі ігри можна ознайомитися – тут. Щоправда, у ній вже є певні зміни. Артем Довбик та Олександр Андрієвський не допоможуть національній команді. Нападник Болоньї зазнав травми у клубі, тоді як півзахисник Полісся переніс операцію після діагностування апендициту. Замість них довикликані Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок.

Раніше головний тренер української збірної Мальдера розповів, які цілі ставить перед своїми підопічними на турнір.