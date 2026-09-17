Український тренер здивований викликом хавбека англійського клубу до збірної України

Тренер Олег Федорчук відреагував на виклик півзахисника англійського Лінкольн Сіті Івана Варфоломєєва до складу збірної України.

Його слова передає "Український футбол".

Рішення тренерського штабу національної команди здивувало фахівця. Федорчук зазначив, що Варфоломєєв поки не має широкої впізнаваності серед українських уболівальників.

"Я б міг щиро здивуватися або сперечатися, якби бачив Варфоломєєва наживо, чи хоча б регулярно дивився відео матчів і бачив повну статистику. А коли в нашому інфопросторі про нього мінімум інформації, заперечувати щось складно. Але здивування все одно є – не лише в мене, а й у більшості фахівців", – сказав Федорчук.

Нагадаємо, що 16 вересня Мальдера оголосив заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026/27. У список із 30-ти футболістів потрапили декілька дебютантів – веред яких Іван Варфоломєєв, а тако захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, вінгер Максим Хлань і форвард Артем Степанов.

Вже 25 вересня Україна стартує у ЛН-2026/27 виїзною грою проти Угорщини (о 21:45 за київським часом). Також "синьо-жовті" зіграють проти Грузії (28 вересня о 19:00), Північної Ірландії (2 жовтня о 21:45), а також вдруге проти Угорщини (5 жовтня о 21:45).

Напередодні повідомлялося, що збірна України втратила двох гравців перед стартом Ліги націй.