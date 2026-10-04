Це частина футболу: Циганков – про бійку наприкінці матчу з Угорщиною

Правий вінгер збірної України Віктор Циганков заявив, що бійка, яка сталася наприкінці матчу 1-го туру Ліги націй з Угорщиною, є частиною футболу.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Те, що сталося в кінці цієї гри – це частина футболу. Кожна гра різна. Ми готуємось до матчу з таким самим запалом і з такою ж вірою в те, що ми можемо перемогти й порадувати наших вболівальників".

Зауважимо, що наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня проти Угорщини. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку, яка буде доступна за цим посиланням.

Перша зустріч на старті турніру між командами завершилася мінімальною перемогою (1:0) "синьо-жовтих". Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

На 90+2 хвилині цього поєдинку Олександр Назаренко отримав другу жовту картку. Після цього Собослай почав активно сперечатися з Віктором Циганковим, й це зрештою переросло у сутичку, яку через декілька хвилин вдалося вгамувати.

Напередодні збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.