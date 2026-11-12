Трішки засмучений, що їх немає: Кащук зізнався, на кого рівняється у збірній України

Правий вінгер збірної України Олексій Кащук розповів, що рівняється на Андрія Ярмоленка та Віктора Циганкова, які також грають на його позиції, але не викликані на листопадові матчі.

Про це він висловився у коментарі ютуб-каналу ВЗБІРНА.

"Мені до вподоби Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков. І я трішки засмучений, що їх немає у збірній, тому що вони для мене є прикладом як у збірній, так і на моїй позиції. Я, можна сказати, не спілкувався з ними наживо. Дуже хотів подивитися на них на тренуваннях, в іграх, але є як є. Тому ці два гравці для мене є орієнтиром, яким я хочу бути в майбутньому", – відповів футболіст азербайджанського Карабаха.

Циганков не зможе допомогти національній команді через травму, а от Ярмоленко, за словами Андреа Мальдери, передав естафету молодшому поколінню.

Відзначимо, що за спиною Кащука є виступи за збірні України різних вікових категорій. Тепер він отримав дебютний виклик у головну команду країни завдяки хорошій грі за Карабах. У поточному сезоні-2026/27 Олексій забив 5 голів та віддав одну результативну передачу у 18 зіграних іграх в усіх турнірах.

14 листопада підопічні Мальдери зіграють із Північною Ірландією, а вже 17 листопада протистоятимуть Грузії. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 (за київським часом).

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи F, маючи в активі 4 бали. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 очок), тоді як Угорщина з 7 пунктами йде другою. Групу замикають грузини, у яких 2 набрані очки.