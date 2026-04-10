Визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з АЗ

У четвер, 9 квітня, відбувся перший матч 1/4 плейоф Ліги конференцій, у якому Шахтар у номінально домашньому матчі в Кракові обіграв АЗ Алкмар (3:0).

Найкращим у складі "гірників" було визнано 20-річного нападника Аліссона, який отримав від SofaScore 9,1 бала.

Форвард оформив дубль у другій половині гри, довівши рахунок до розгромного. В його активі три удари по воротах, 87% точних передач (26 з 30) та три успішні спроби дриблінгу з п'яти.

Зазначимо, що автор ще одного голу у ворота АЗ - Педріньйо, отримав другу найвищу оцінку за матч – 8,7 бала.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.