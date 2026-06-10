Я не міг вчинити якось підло, а хотів все відкрито сказати: Караваєв – про свій перехід у Шахтар

Новачок донецького Шахтаря Олександр Караваєв висловився про свій перехід та прощання з Динамо.

Його слова передає Tribuna.com.

Гравець збірної України заявив, що це було непросте рішення. Він не мав достатньо ігрової практики, а "біло-сині" до останнього йому не пропонували новий контракт.

"Ще не до кінця усвідомлюю, що я гравець Шахтаря, бо це реально все нелегко. Впевнений, що багато хто розуміє. Я грав сім років у Динамо, а тут переходжу в Шахтар, і для когось це може бути дивиною. Хтось дуже схвильований або може в декого інші емоції. Але я чув від багатьох вболівальників вже після виходу цієї новини слова підтримки. Багато хто це розуміє. Я в жодному разі не чекаю, що всі мають сприйняти моє рішення, погодитись з ним чи казати, що це правильно або неправильно. Але я зробив цей вибір після довгих днів роздумів, і на це були причини", – сказав Олександр.

Футболіст розповів, що гравці Динамо про це рішення дізнались особисто від нього. Він не хотів, щоб між ними було непорозуміння:

"Це було уже складно зробити, тому що я така чуттєва людина. Я все розумію, що це не просто так. Я не міг вчинити якось підло, а хотів все відкрито сказати від себе, щоб почули саме від мене. І, звісно, коли прощався з командою, то важко було підібрати слова. Але сказав, як є. Також висловив своє відношення до кожного з гравців і команди в цілому. Сказав, що прийняв рішення, а у кожного є своє бачення та думка. Я не можу їх змінити та кожен має право розцінювати мій вибір, як вважає за потрібне. Не буду нікого засуджувати або казати, що це неправильно чи він не правий. Я кожному сказав у вічі, що ухвалив таке рішення".

Зазначимо, що Караваєв підписав контракт із Шахтарем терміном на два сезони. Він є вихованцем "гірників", але за першу команду так і не дебютував.

У складі Динамо футболіст провів 217 матчів, у яких забив 16 голів і віддав 26 асистів. З киянами Олександр здобув сім трофеїв.