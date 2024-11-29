Жіноча збірна провела зустріч з українською діаспорою в Туреччині

Футболістки жіночої збірної України провели зустріч з українською діаспорою та дітьми, які через війну перебувають у Туреччині.

Про це інформує Українська асоціація футболу.

Захід був організований УАФ спільно з Консульством України в місті Анталія. Більшість діток – це вихованці Криворізької загальноосвітної школи-інтернату №98 для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

УАФ

Вони були евакуйовані до Туреччини на період воєнного стану і перебувають в Анталії в рамках проєкту "Дитинство без війни".

УАФ

Окрім самих збірниць та тренерського штабу, на зустрічі також була присутня Анастасія Кліпаченко, яка є головою Комітету жіночого та дівочого футболу УАФ.

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УАФ

Відеотрансляцію матчу проведе Українська асоціація футболу. Також у прямому ефірі її можна буде подивитися на Чемпіоні.

Перша зустріч у рамках другого раунду плейоф відбудеться у турецькій Анталії на арені "Мардан" сьогодні, 29 листопада. Старт – 19.00 за київським часом.