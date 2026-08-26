Сістерс обіграли Русенборг, Харків зіграв унічию з ФК Митровиця у кваліфікації Кубку Європи

У середу, 26 серпня, відбулися перші матчі 1-го кваліфікаційного раунду жіночого Кубку Європи УЄФА-2026/27.

Так, Харків зіграв унічию з косовским клубом Митровиця – 0:0.

Водночас одеський Сістерс з мінімальним рахунком переграв норвезький Русенборг. Єдиний і переможний гол на 57-й хвилині забила Яна Калініна.

Обидві команди потрапили до Кубку Європи, посівши треті місця в мінітурнірах 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі-відповіді за участю Харкова та Сістерс відбудуться 1 та 2 вересня відповідно.

Кубок Європи УЄФА

1-й раунд кваліфікації, жінки

Сістерс Одеса (Україна) – Русенборг (Норвегія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 57 Калініна

Митровиця (Косово) – ФК Харків (Україна) 0:0

Напередодні Полісся оформило розгром із 6 голами над Кривбасом, Ладомир поступився Колосу в шостому турі Прайм ліги.