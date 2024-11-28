Дівчата – вогонь! Представляємо Бельгію – суперника України у плейоф Євро-2025

Жіноча збірна Бельгії стоятиме на шляху української національної команди до Євро-2025.

У межах останнього раунду плейоф Україна зіграє проти своїх суперниць два матчі. Перший поєдинок десь "вдома" 29 листопада, а матч-відповідь – на виїзді 3 грудня.

"Чемпіон" детально знайомить з командою, яка спробує відібрати українську мрію про чемпіонат Європи.

Вогонь на футболках – вогники в очах

Команду офіційно називають "червоні вогники" – на відміну від "червоних дияволів" – чоловічої команди. Збірна України має стати таким собі "вогнеборцем", який гасить бельгійське полум’я.

Головний тренер "синьо-жовтих" Володимир П’ятенко називає бельгійок топкомандою. Але такою, яку можуть та мають проходити. У рейтингу ФІФА наші суперниці 20-ті, Українки 35-ті.

У цьому календарному році бельгійки грали дуже по-різному. У кубку націй двічі переграли Угорщину з ідентичним рахунком 5:1. На груповому етапі кваліфікації до Євро-2025 були биті Іспанією 0:7. З рахунком 2:4 поступилися Данії та мінімально переграли Чехію – 1:2. Зіграли внічию з чешками другу гру (1:1), і знову поступилися данкам 0:3, і вже скромніше іспанкам 0:2.

Ніби й не густо, але ж і суперники у відборі були сильні – Данія та Іспанія.

Географія – від Ліверпуля до Інтера

Ряд гравчинь, які викликалися до лав збірної останнім часом представляють місцеві клуби – Стандарт, Гент, Андерлехт, Лув’єн.

Натомість нападниця Яна Даніелс грає за англійський Ліверпуль, в її активі 7 м’ячів за збірну. 10 голів за головну команду країни наколотила захисниця з італійського Сассуоло Давіна Філтєнс, вона ще й має 122 (!) поєдинки за національну дружину. А найкраща нападниця – Тіне де Кеньє з Андерлехта, яка має досвід виступів за потужний німецький Гоффенгайм, мріє про свій гольовий ювілей, адже в неї 47 м’ячів за збірну! Щоправда, в матчах плейоф вона не грала.

Загалом, у збірній є представниці Інтера, Ейндховена, Тенерифе, Лестера, Вест Гема. Тобто, представляють провідні футбольні ліги, і це дійсно сила. Про неї нижче.

Воротарка-героїня пам’ятає Україну

Вибір на воротарську позицію у бельгійок солідний – у матчі плейоф проти греків "рамку" захищала 25-річна Ліза Ліхтвус зі французького "Гавра". Але ж є ще й Нікі Еврард з нідерландського "ПСВ", яка має досвід виступів за "Челсі"! До речі, перший офіційний поєдинок за збірну вона зіграла у 2013-му проти України в товариському матчі! І саме вона була першим номером на Євро-2022 в Англії, де стала героїнею! Відбила два пенальті у двох матчах (проти Ісландії та Франції) та допомогла команді дістатися чвертьфіналу.

Капітанка команди – центральна півзахисниця, 31-річна Тесса Вулларт з міланського Інтера. Вона ще й забиває вправно – два м’ячі відвантажила грекам у плейоф. Загалом, сім разів вигравала національні першості в трьох країнах – Бельгії, Нідерландах та Німеччині! Це – червона зірка!

Нападниця Елла ван Керкховен – також ще та загроза. Вона представляє нідерландський Феєнорд. За тиждень до матчу проти України святкуватиме 31-й день народження і прекрасно розуміємо, який подарунок вона собі забажала.

Правий край тягне досвідчена 34-річна Жаніс Кайман з англійського Лестера. Але з огляду на вік, мабуть, швидше тяжіє до захисту – "рвати" брівку все ж таки вже важкувато. До речі, з дитинства божеволіла від бразильця Ромаріо. Каже, саме з цієї причини обрала в "Лестері" 11-й ігровий номер. Кайман в склад французького Ліона двічі вигравала Лігу чемпіонів! Вона перша в історії бельгійського жіночого футболу зіграла 150 матчів. Така ось відповідь нашій Дарині Апанащенко.

Тренер іміджмейкер

Як і українську збірну, бельгійську тренує чоловік. Це колишній бельгійський футболіст, 52-річний Iв Сернеелс. Виступав за титулований колись клуб Льєрс, один з найстаріших клубів, який вже припинив своє існування. На чолі національної команди вже 13 років. І саме з його приходом пов’язують велике перезавантаження жіночого футболу в Бельгії та можливі майбутні успіхи. Деякі гравчині навіть порівнюють свого наставника з керманичем чоловічої команди – Марком Вілмотсом.

Зазначимо, бельгійки грали на Євро-2022, зупинились у чвертьфіналі, мінімально програли шведкам – 0:1. А в груповому турнірі здолали Італію та Ісландію.

У 2022-му Бельгія виграла "Кубок Пінатар", товариський турнір в Іспанії. У серії післяматчевих пенальті перемогли Росію.

Як бачимо, суперник українок вкрай непростий. Але, як казав Володимир П`ятенко, можемо та мусимо. Бельгія так чекає цього матчу, що вже розпочався продаж квитків.