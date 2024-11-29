Жіноча збірна України у відборі на Євро: здолати Бельгію та переписати історію

У п'ятницю, 29 листопада, жіноча збірна України з футболу проведе перший матч плейоф чемпіонату Європи. Суперником у боротьбі за путівку на Євро стане збірна Бельгії.

Українська команда провела довгий шлях у відбірному турнірі, здолавши вже два етапи кваліфікації. Попереду – вирішальний, третій. І команда, яка лише одного разу брала участь у чемпіонаті Європи, зараз має реальний шанс знову потрапити до числа найкращих у Старому світі.

Довгий шлях на Євро

Жіноча збірна України з футболу єдиний раз брала участь у Євро у 2009 році, обмежившись трьома матчами групового етапу та однією єдиною перемогою. Поступившись командам Нідерландів (0:2) та Данії (1:2), українки обіграли збірну Фінляндії (1:0), завдяки голу Людмили Пекур.

І ось тепер, команда може повернутися на Євро через 16 років, уже 2025-го. Для цього їй залишилося зробити лише два кроки.

На груповому етапі відбірного турніру команди були поділені на Ліги, як і Лізі націй. Збірна України опинилася у Лізі В, потрапивши до групи В4 до збірних Уельсу, Хорватії та Косова. І, що цікаво, мала шанс на перемогу у своєму квартеті. Команда Володимира П'ятенка двічі зіграла внічию з фаворитом групи Уельсом (2:2, 1;1), двічі обіграла Косово (2:0, 4:0), була сильнішою за збірну Хорватії в домашньому матчі (2:0). А ось гру в Запрешичі програла 0:1, не зумівши до кінця на рівних конкурувати із валлійськими футболістками.

У підсумку – 11 очок, 2-е місце у групі та складніший шлях у плейоф.

Проте Туреччину, яка також грала в Лізі В, українки, нехай і в завзятій боротьбі, але таки обіграли. Після 1:1 у Стамбулі, у матчі-відповіді в Кишиневі українки впевнено виграли – 2:0. Спочатку Еда Каратас вразила свої ворота, а потім Любов Шматко подвоїла перевагу нашої команди.

Дан Балашов (УАФ)

І тепер, волею долі, вже у Туреччині ми проводитимемо домашній матч проти Бельгії. Гра, яка стане передостанньою у відбірному турнірі Євро-2025. Останній і вирішальний матч відбудеться 3 грудня у Левені (Бельгія).

Грати лише на перемогу

Збірна України проводить заключний етап підготовки в Анталії з 20 листопада, але лише у понеділок увечері, 25 листопада, зібралася у повному складі, коли приїхали легіонерки. З поганих новин – в останньому турі чемпіонату Туреччини зазнала травми Яна Деркач, яка виступає за Фомгет. Тренерському штабу довелося терміново викликати на заміну Лесю Ольхову з Металіста 1925.

Погодні умови дозволяють якісно проводити тренувальний процес. Якщо одразу після приїзду команди трохи заважав сильний вітер, то останніми днями тепло, сонячно та жодних проблем.

Тренер команди Володимир П'ятенко зазначає:

"Майже всі збірниці виступають за кордоном. У своїх володінь команда діє з опорним півзахисником, на чужій половині поля використовує атакувальну схему 4-3-3. Бельгійки досить щільно грають у перехідній фазі, є у них на озброєнні і вертикальні передачі. Але хоч вони займають більш високе місце в табелі про ранги, мої підопічні мають свої козирі, і ми збираємося грати лише на перемогу.

У матчах плейоф немає часу на розгойдування, потрібен максимальний настрій, слід врахувати кожну дрібницю. Тому що можливості виправити помилки, які будуть у першому поєдинку, можна не дочекатися.

Також тренер наголосив і на значущості фактора вболівальників:

"Я володію інформацією, що нас збираються підтримати ті українські переселенці, які зараз перебувають у Туреччині. Прийдуть і веслувальники збірної України, які цими днями проводять тут підготовку до нового сезону. Постараємося не розчарувати".

Суперниці з елітної Ліги

Збірна Бельгії входить до елітного дивізіону А Ліги націй, але є швидше середняком європейського футболу, програючи командам з еліти. Так, у нинішньому відбірному турнірі бельгійки поступилися Іспанії вдома із розгромним рахунком 0:7, а представницям Данії 0:3. Програли вони й у гостях, хай і не так розгромно. І лише в іграх із Чехією (1:1 вдома та 2:1 у гостях) набрали 4 очки, посівши 3-тє місце у підсумковій таблиці.

Також варто зазначити, що у першому раунді плейоф бельгійки розгромили збірну Греції. Після нульової нічиєї у першому матчі, у Левені господині поля були на голову сильнішими за суперниць – 5:0.

Як і збірна України, бельгійки жодного разу не брали участі у чемпіонатах світу, а от на Євро потрапили двічі поспіль – у 2017 та 2022 роках. Жіночий Євро, як і чоловічий, проводиться раз на чотири роки, а турнір-2021 було перенесено на рік через пандемію коронавірусу. І якщо у 2017 році бельгійки обмежилися груповою стадією, посівши підсумкове 10-те місце, то вже минулого Євро в Англії дійшли до чвертьфіналу, потрапивши до вісімки найкращих команд Європи.

Згідно з регламентом відбіркового турніру, по дві найкращі команди груп Ліги А – вісім колективів, потрапляли на Євро напряму, минаючи плейоф. Але цього разу у Бельгії виявилися значно сильніші суперниці в особі Іспанії та Данії.

Втім, у матчі зі збірною України чвертьфіналіст минулого Євро виглядатиме у ролі явного фаворита.

Ударне тріо у нападі

Три найкращі бомбардирки в історії збірної Бельгії досі у строю. Перш за все це Тесса Вулларт з Інтера (85 голів), а також Дженіс Кейман з Лестера (48) і Тіні Де Кеньї (41). І лише потім ідуть футболістки, які вже завершили кар'єру.

Зокрема Вулларт зробила дубль в останній грі зі збірною Греції. Також дублем у тому матчі відзначилася Елла Ван Керховен, яка посідає 8-ме місце у списку найкращих бомбардирів національної команди Бельгії в історії.

Форварди є найсильнішою ланкою команди. Крім того, збірна Бельгії сильна своїми легіонерками, які виступають у найсильніших лігах. На попередні матчі плейоф проти збірної Греції були викликані 24 гравці, з яких 15 виступають у чемпіонатах Англії, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів та Франції. Тому не дивно, що такий колектив дійшов до чвертьфіналу минулого чемпіонату Європи.

Букмекери – за Бельгію

Аналітики букмекерських контор вважають очевидним фаворитом гри збірну Бельгії. Так, у вітчизняних конторах можна поставити на перемогу України з розрахунку 5,50 до 1, на нічию – 3,95 до 1, а на перемогу Бельгії – 1,52 до 1.

У провідних світових конторах ставка на перемогу збірної України приймається з коефіцієнтом 5,44 до 1, тоді як на нічию – 4,08 до 1, а на перемогу команди Бельгії – 1,52 до 1.

Де дивитись

Відеотрансляцію матчу проведе Українська асоціація футболу. Також у прямому ефірі її можна буде подивитися на Чемпіоні.

Перша зустріч у рамках другого раунду плейоф відбудеться у турецькій Анталії на арені "Мардан" і розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дар'я Келюшик (Колос Ковальовка), Дар'я Бондарчук (Металіст 1925 р. Харків).

Захисниці: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подільська, Марина Шайнюк (все – Ворскла Полтава), Дар'я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (все – Металіст 1925 Харків), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина).

Півзахисниці: Вікторія Гірін (Ладомир Володимир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Таміла Хіміч, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Ганна Петрик (усі – Металіст 1925 Харків) Глазго Сіті, Шотландія), Яна Малахова (Мура Нона, Словенія).

Нападниці: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).