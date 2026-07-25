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Сістерс розгромили Пантер у 2-му турі Прайм Ліги та очолили турнірну таблицю першості

Олексій Мурзак — 25 липня 2026, 19:02
Сістерс розгромили Пантер у 2-му турі Прайм Ліги та очолили турнірну таблицю першості

У суботу, 25 липня, відбувся матч 2-го туру жіночої Прайм Ліги з футболу, у якому Сістерс розгромили Пантер.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

У першому таймі команди голів не забивали, а у другій 45-хвилинці одеситки забили у ворота суперниць 4 "сухі" м'ячі. 

Для Сістерс ця перемога стала другою поспіль, наразі клуб очолює турнірну таблицю першості. Як відомо, у 1-му турі колектив з Одеси розгромив Ладомир.

Чемпіонат України – Прайм Ліга
2 тур, 25 липня

Сістерс (Одеса) – Пантери (Умань) 4:0 (0:0)

У попередніх поєдинках туру Шахтар поступився Колосу, а Харків розтрощив Кривбас.

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