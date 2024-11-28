Нехай Анна буде бездоганна. Хавбек збірної України налаштовується на історичний плейоф проти Бельгії

Жіноча національна збірна України з футболу завершує підготовку до вирішальних матчів плейоф до Євро-2025 проти команди Бельгії. З 20 листопада дівчата працюють на тренувальному зборі в турецькій Анталії, де й проведуть перший, номінально домашній поєдинок двоматчевого протистояння.

Про підготовку команди до вирішальних ігор Чемпіону розповіла 27-річна півзахисниця національної збірної та Металіст 1925 Анна Петрик.

– Анно, в якому режимі тренуєтесь? До матчу вже зовсім нічого…

– На зборах все як завжди, всі зосередженні на іграх. Розпочали збір активно, два тренування на день протягом кількох днів, а потім вже по одному. Зараз тренувальні заняття більше спрямовані на розбір суперника та наші дії в грі.

Анна Петрик УАФ, Дан Балашов

– Як погода, чи вдалося вже оцінити поле на якому буде двобій?

– У перші дні збору дуже дощило та був сильний вітер, тому мусили відпрацювати в тренажерному залі, щоб запобігти травмування чи хворобам, а цього нам не треба зараз.

Станом на вівторок ми ще не займались на ігровому полі, а тренувальні поля, в порівнянні з жовтневим збором (перед матчем першого раунду плейоф проти Туреччини), набагато кращої якості. Сподіваємось, ігрове поле теж буде в гарному стані.

– Мабуть, вже розкладали бельгійок "по кісточках". Що кажуть тренери про "червоних вогників", на які моменти звертають найбільше уваги?

– Звісно, Бельгія – це непростий суперник. Розбираємо щодня певні моменти, щоб відразу не було багато інформації. Вже в тренувальному процесі намагаємось змоделювати гру. Капітанка їхньої команди виділяється, дуже активна та використовує вільний простір. Взагалі команда дуже організована, як тактично сильно, так і фізично.

Анна Петрик УАФ, Дан Балашов

– Останні поєдинки збірної пропускала воротарка Дар’я Келюшик з Колоса, в неї був перелом пальця. Вже б’єте їй по воротах?

⁠– Так, вона з нами вже на повну тренується, працює, відновилась та готова допомагати збірній в іграх. Ми раді, що це не затягнулось на довгий період і вона швидко повернулася в стрій.

– Є відчуття, що ви зараз на порозі чогось грандіозного, відчувається історичність цього протистояння?

– Відчуття дійсно хвилюючі, ми розуміємо важливість цих поєдинків і хочемо показати свій максимум, який може надати можливість вийти на Євро. Це мрія багатьох. Важко дійти до цієї стадії і ще важче пройти суперників, які трапляються на цьому шляху. Жіноча збірна не виходила на Євро з 2009-го, така можливість випадає вкрай рідко і градус зростає перед такими поєдинками. Лишається зібрати всі сили та зробити те, що не виходило вже багато років. Коли ти є великою частиною цього, хочеться зробити значний внесок в історію жіночого футболу України та показати світу силу та міць нашого характеру на всіх полях битви.

– Родичі, знайомі, мабуть дзвонять, переживають…

– Мене завжди активно підтримують мої батьки, брат, родина, друзі, дівчата з інших клубів. Усі вже дуже чекають на цей поєдинок.

Нагадаємо, норманально домашній поєдинок проти Бельгії відбудеться в Анталії 29 листопада, а матч-відповідь буде зіграно 3 грудня на полі суперника.

Анна Петрик УАФ, Дан Балашов

Хто така Анна Петрик