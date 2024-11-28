Нехай Анна буде бездоганна. Хавбек збірної України налаштовується на історичний плейоф проти Бельгії
Жіноча національна збірна України з футболу завершує підготовку до вирішальних матчів плейоф до Євро-2025 проти команди Бельгії. З 20 листопада дівчата працюють на тренувальному зборі в турецькій Анталії, де й проведуть перший, номінально домашній поєдинок двоматчевого протистояння.
Про підготовку команди до вирішальних ігор Чемпіону розповіла 27-річна півзахисниця національної збірної та Металіст 1925 Анна Петрик.
– Анно, в якому режимі тренуєтесь? До матчу вже зовсім нічого…
– На зборах все як завжди, всі зосередженні на іграх. Розпочали збір активно, два тренування на день протягом кількох днів, а потім вже по одному. Зараз тренувальні заняття більше спрямовані на розбір суперника та наші дії в грі.
– Як погода, чи вдалося вже оцінити поле на якому буде двобій?
– У перші дні збору дуже дощило та був сильний вітер, тому мусили відпрацювати в тренажерному залі, щоб запобігти травмування чи хворобам, а цього нам не треба зараз.
Станом на вівторок ми ще не займались на ігровому полі, а тренувальні поля, в порівнянні з жовтневим збором (перед матчем першого раунду плейоф проти Туреччини), набагато кращої якості. Сподіваємось, ігрове поле теж буде в гарному стані.
– Мабуть, вже розкладали бельгійок "по кісточках". Що кажуть тренери про "червоних вогників", на які моменти звертають найбільше уваги?
– Звісно, Бельгія – це непростий суперник. Розбираємо щодня певні моменти, щоб відразу не було багато інформації. Вже в тренувальному процесі намагаємось змоделювати гру. Капітанка їхньої команди виділяється, дуже активна та використовує вільний простір. Взагалі команда дуже організована, як тактично сильно, так і фізично.
– Останні поєдинки збірної пропускала воротарка Дар’я Келюшик з Колоса, в неї був перелом пальця. Вже б’єте їй по воротах?
– Так, вона з нами вже на повну тренується, працює, відновилась та готова допомагати збірній в іграх. Ми раді, що це не затягнулось на довгий період і вона швидко повернулася в стрій.
– Є відчуття, що ви зараз на порозі чогось грандіозного, відчувається історичність цього протистояння?
– Відчуття дійсно хвилюючі, ми розуміємо важливість цих поєдинків і хочемо показати свій максимум, який може надати можливість вийти на Євро. Це мрія багатьох. Важко дійти до цієї стадії і ще важче пройти суперників, які трапляються на цьому шляху. Жіноча збірна не виходила на Євро з 2009-го, така можливість випадає вкрай рідко і градус зростає перед такими поєдинками. Лишається зібрати всі сили та зробити те, що не виходило вже багато років. Коли ти є великою частиною цього, хочеться зробити значний внесок в історію жіночого футболу України та показати світу силу та міць нашого характеру на всіх полях битви.
– Родичі, знайомі, мабуть дзвонять, переживають…
– Мене завжди активно підтримують мої батьки, брат, родина, друзі, дівчата з інших клубів. Усі вже дуже чекають на цей поєдинок.
Нагадаємо, норманально домашній поєдинок проти Бельгії відбудеться в Анталії 29 листопада, а матч-відповідь буде зіграно 3 грудня на полі суперника.
Хто така Анна Петрик
- Народилась у Київській області, але з дитинства проживала з сім’єю в Маріуполі.
- Провела за збірну Україну 43 поєдинки.
- Чотириразова чемпіонка України, шестиразова володарка Кубку України, бронзова призерка чемпіонату Ісландії.
- До України з Ісландії футболістка повернулася вже під час повномасштабної війни.