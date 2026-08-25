Чекаємо у Вільнюсі: Жальгіріс запропонував зірці "Теда Лассо" очолити жіночу команду

Литовський футбольний клуб Жальгіріс вирішив втілити сюжет популярного серіалу "Тед Лассо" у реальному житті. Керівництво команди офіційно запросило американського актора Джейсона Судейкіса, який зіграв головного героя шоу, приїхати до Вільнюса та на тиждень стати головним тренером жіночої команди клубу.

"Теде, ми знаємо, що ви дуже зайняті в Річмонді, але ми хотіли б запросити вас до Вільнюса", – звернувся до Судейкіса президент Жальгіріса Андрюс Тапінас у спеціальному відео, опублікованому клубом.

Ідея запрошення виникла не випадково. У четвертому сезоні "Теда Лассо" головний герой починає тренувати жіночу футбольну команду. "Жальгіріс" вирішив перенести сюжет із серіалу в реальність і запропонував Судейкісу восени приїхати до Литви та протягом тижня попрацювати з жіночою командою, яка виступає в місцевій А-лізі.

Якщо актор прийме пропозицію, йому обіцяють повну свободу у виборі тактики, а також підтримку професійного тренерського штабу. Тож на кілька днів Судейкіс справді зможе перевтілитися у свого знаменитого персонажа.

Втім, у цьому запрошенні є ще одна цікава деталь. Джейсон Судейкіс має литовське коріння по батьківській лінії: його дід Стенлі Філіп Судейкіс народився в американському штаті Іллінойс у родині литовських емігрантів, які походили з Таураге та Расейняй. Сам актор має приблизно чверть литовського походження.

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Тепер залишається дочекатися відповіді Судейкіса. Якщо він погодиться, то Тед Лассо вперше отримає шанс вийти з телевізійного екрана на справжнє футбольне поле.

Раніше повідомлялося, що зірка серіалу "Тед Лассо" дебютував у професійному футболі.