Битва лідерів: Харків і Сістерс розписали нічию у 3-му турі Прайм ліги

У четвер, 30 липня, ФК Харків зіграв внічию із Сістерс Одеса у стартовому матчі третьому турі жіночого чемпіонату України з футболу (Прайм ліги) нового сезону-2026/27.

Голів у поєдинку не було – нульова мирова. Поточні лідери чемпіонату поділили очки.

Чемпіонат України – Прайм ліга

3 тур, 30 липня

Харків – Сістерс Одеса 0:0

Після очної дуелі в обох клубів по 7 набраних балів. Одеська команда випереджає харків'янок лише завдяки кращій різниці м'ячів.

Найближчою їх переслідувачкою є Полісся (6 пунктів). Житомирський колектив у цьому турі зіграє проти уманських Пантер (1 серпня о 15:00). Нагадаємо, що у попередній грі футболістки Полісся знищили Ладомир 5:0.