Битва лідерів: Харків і Сістерс розписали нічию у 3-му турі Прайм ліги
Харків – Сістерс Одеса
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У четвер, 30 липня, ФК Харків зіграв внічию із Сістерс Одеса у стартовому матчі третьому турі жіночого чемпіонату України з футболу (Прайм ліги) нового сезону-2026/27.
Голів у поєдинку не було – нульова мирова. Поточні лідери чемпіонату поділили очки.
Чемпіонат України – Прайм ліга
3 тур, 30 липня
Харків – Сістерс Одеса 0:0
Після очної дуелі в обох клубів по 7 набраних балів. Одеська команда випереджає харків'янок лише завдяки кращій різниці м'ячів.
Найближчою їх переслідувачкою є Полісся (6 пунктів). Житомирський колектив у цьому турі зіграє проти уманських Пантер (1 серпня о 15:00). Нагадаємо, що у попередній грі футболістки Полісся знищили Ладомир 5:0.