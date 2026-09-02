Сістерс зазнали розгромної поразки від Русенборга та вилетіли з кваліфікації Кубку Європи

У середу, 2 вересня, відбувся матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Кубку Європи, у якому Сістерс розгромно програли Русенборгу.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Як відомо, у першій зустрічі перемогу з рахунком 1:0 святкував одеський клуб. У підсумку за сумою двох матчів далі пройшов саме норвезький колектив.

Кубок Європи – Кваліфікація

Перший раунд, 2 вересня

Матч-відповідь

Русенборг (Норвегія) – Сістерс Одеса (Україна) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Рівз, 2:0 – 77 Рівз, 3:0 – 86 Нергор

Раніше свої виступи у першому раунді припинив Колос.

Таким чином, з трьох українських клубів у другий раунд відібрався лише Харків, який за сумою двох матчів пройшов ФК Митровиця.