Сістерс зазнали розгромної поразки від Русенборга та вилетіли з кваліфікації Кубку Європи
UEFA
У середу, 2 вересня, відбувся матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Кубку Європи, у якому Сістерс розгромно програли Русенборгу.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0.
Як відомо, у першій зустрічі перемогу з рахунком 1:0 святкував одеський клуб. У підсумку за сумою двох матчів далі пройшов саме норвезький колектив.
Кубок Європи – Кваліфікація
Перший раунд, 2 вересня
Матч-відповідь
Русенборг (Норвегія) – Сістерс Одеса (Україна) 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 48 Рівз, 2:0 – 77 Рівз, 3:0 – 86 Нергор
Раніше свої виступи у першому раунді припинив Колос.
Таким чином, з трьох українських клубів у другий раунд відібрався лише Харків, який за сумою двох матчів пройшов ФК Митровиця.