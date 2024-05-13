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Алонсо — про 50 матч без поразок: Дуже пишаюся командою

Phillip Hess — 13 травня, 10:55
Алонсо — про 50 матч без поразок: Дуже пишаюся командою

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо пишається своєю командою, яка досягла позначки в 50 матчів без поразок після розгромної перемоги над Бохумом у 33 турі чемпіонату Німеччини.

Слова іспанського фахівця цитує офіційний сайт Бундесліги.

«Вручення трофея в Леверкузені буде надзвичайно особливою подією. Футболісти грали з колосальною концентрацією весь сезон, і я дуже пишаюся ними», — сказав Алонсо.

Напередодні в півфіналі Ліги Європи підопічні Хабі Алонсо перевершили рекорд Бенфіки 1963-65 років.

У "фармацевтів" залишилося три гри в нинішньому сезоні: з Аугсбургом у завершальному турі Бундесліги, з Аталантою у фіналі Ліги Європи та з Кайзерслаутерном у фіналі Кубка Німеччини.

Нагадаємо, що вболівальники Баєра виступили на підтримку українського благодійного фонду «Трибуна героїв», який опікується родинами загиблих захисників.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

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