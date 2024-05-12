Баварія здолала Вольфсбург та продовжує боротьбу за срібло: результати матчів Бундесліги

У межах 33 туру німецької Бундесліги відбулося два поєдинки. Зокрема, Баварія здобула домашню перемогу над Вольфсбургом.

Підопічні Томаса Тухеля за тур до завершення чемпіонату випереджають Штутгарт на два очки. В останньому турі мюнхенці зіграють з Гоффенгаймом, який бореться за зону єврокубків. Підопічні Себастьяна Генесса водночас зустрічатимуться з Боруссією Менхенгладбах, у якої немає турнірної мотивації, "жеребці" гарантували збереження прописки, однак до зони Ліги конференцій відставання складає 9 залікових пунктів.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

33 тур, 12 травня

Дармштадт — Гоффенгайм 0:6 (0:5)

Голи: 0:1 - 2 Бебу, 0:2 - 6 Баєр, 0:3 - 22 Кадержабек, 0:4 - 26 Кабак, 0:5 - 44 Баєр, 0:6 - 51 Бебу

Баварія — Вольфсбург 2:0 (2:0)

Голи : 1:0 - 4 Звонарек, 2:0 - 13 Горецка

Напередодні Штутгарт мінімально обіграв Аугсбург.

Нагадаємо, що Баварія шукає нового головного тренера після оголошення про відхід Томаса Тухеля влітку.

Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Нещодавно стало відомо, що німецький фахівець Ганс-Дітер Флік назвав дві умови для повернення в мюнхенський клуб. 59-річний наставник знаходиться без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув саме з Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).