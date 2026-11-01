Двоє гравців Баварії отримали травми і не допоможуть команді у найближчих матчах

Мюнхенська Баварія втратила двох гравців напередодні чергового матчу Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба "червоних".

Так, ушкодження в поєдинку з Боруссією Дортмунд отримали Серж Гнабрі та Ісмаель Сайбарі – обидва гравці вибули на невизначений термін.

ℹ️ 𝗦𝗮𝗶𝗯𝗮𝗿𝗶 𝗲𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗿𝘁, 𝗚𝗻𝗮𝗯𝗿𝘆 𝗲𝗿𝗹𝗲𝗶𝗱𝗲𝘁 𝗠𝘂𝘀𝗸𝗲𝗹𝘃𝗲𝗿𝗹𝗲𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴 Ismael Saibari und Serge Gnabry werden dem FC Bayern vorerst fehlen. Saibari zog sich einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu. Der marokkanische Nationalspieler wurde bereits erfolgreich operiert. Gnabry erlitt eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Gute Genesung, Jungs! ❤️‍🩹 🔗 https://t.co/T8mwH5aw9U — FC Bayern München (@FCBayern) November 1, 2026

Відомо, що у Гнабрі діагностували розрив зв'язки гомілкостопового суглоба правої , а у Сайбарі – м'язове ушкодження задньої поверхні стегна.

31-річний Гнабрі цього сезону зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол, а на рахунку Сайбарі – 14 матчів та 3+3 за системою "гол+пас".

Свій наступний матч Баварія зіграє 3 листопада в Лізі чемпіонів – суперником стане Атлетико Мадрид. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що мюнхенці зацікавлені у трансфері 17-річного гравця Боруссії Менхенгладбах.