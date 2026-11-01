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Двоє гравців Баварії отримали травми і не допоможуть команді у найближчих матчах

Володимир Максименко — 1 листопада 2026, 14:27
Двоє гравців Баварії отримали травми і не допоможуть команді у найближчих матчах
Серж Гнабрі
Баварія

Мюнхенська Баварія втратила двох гравців напередодні чергового матчу Ліги чемпіонів. 

Про це повідомила пресслужба "червоних".

Так, ушкодження в поєдинку з Боруссією Дортмунд отримали Серж Гнабрі та Ісмаель Сайбарі – обидва гравці вибули на невизначений термін.

Відомо, що у Гнабрі діагностували розрив зв'язки гомілкостопового суглоба правої , а у Сайбарі – м'язове ушкодження задньої поверхні стегна.

31-річний Гнабрі цього сезону зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол, а на рахунку Сайбарі – 14 матчів та 3+3 за системою "гол+пас".

Свій наступний матч Баварія зіграє 3 листопада в Лізі чемпіонів – суперником стане Атлетико Мадрид. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що мюнхенці зацікавлені у трансфері 17-річного гравця Боруссії Менхенгладбах.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Серж Гнабрі Баварія Мюнхен Ісмаель Сайбарі

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