Двоє гравців Баварії отримали травми і не допоможуть команді у найближчих матчах
Мюнхенська Баварія втратила двох гравців напередодні чергового матчу Ліги чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба "червоних".
Так, ушкодження в поєдинку з Боруссією Дортмунд отримали Серж Гнабрі та Ісмаель Сайбарі – обидва гравці вибули на невизначений термін.
Відомо, що у Гнабрі діагностували розрив зв'язки гомілкостопового суглоба правої , а у Сайбарі – м'язове ушкодження задньої поверхні стегна.
31-річний Гнабрі цього сезону зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол, а на рахунку Сайбарі – 14 матчів та 3+3 за системою "гол+пас".
Свій наступний матч Баварія зіграє 3 листопада в Лізі чемпіонів – суперником стане Атлетико Мадрид. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що мюнхенці зацікавлені у трансфері 17-річного гравця Боруссії Менхенгладбах.