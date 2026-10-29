ЗМІ повідомили, коли Компані зможе повернутись до роботи з Баварією

Визначились приблизні строки повернення головного тренера Баварії Венсана Компані до роботи.

Про це повідомляє Bild.

Очікується, що фахівець буде відсутнім на бровці до 9 листопада і не прийматиме участі у тренувальному процесі до завершення міжнародної паузи – 17 листопада.

Vincent Kompany will not return to the Bayern bench before the international break (November 9-17). He will continue to rest and take his medication and will definitely miss Dortmund, Atlético Madrid and Mainz. His return is not expected until after that at the earliest. Bayern face Köln on Friday, November 20th [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 29, 2026

В цей період Компані продовжить лікування вдома відповідно до рецептів, які йому виписали після виписки.

Нагадаємо, останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.

Згодом Компані стало погано на одному з тренувань, після чого його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Мюнхена. У підсумку, лікарі діагностували у бельгіця подразнення оболонок мозку.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ліверпуля та Арсенала потрапив до лікарні.