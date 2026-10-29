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ЗМІ повідомили, коли Компані зможе повернутись до роботи з Баварією

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 15:22
ЗМІ повідомили, коли Компані зможе повернутись до роботи з Баварією
Венсан Компані
Getty Images

Визначились приблизні строки повернення головного тренера Баварії Венсана Компані до роботи.

Про це повідомляє Bild.

Очікується, що фахівець буде відсутнім на бровці до 9 листопада і не прийматиме участі у тренувальному процесі до завершення міжнародної паузи – 17 листопада.

В цей період Компані продовжить лікування вдома відповідно до рецептів, які йому виписали після виписки.

Нагадаємо, останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.

Згодом Компані стало погано на одному з тренувань, після чого його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Мюнхена. У підсумку, лікарі діагностували у бельгіця подразнення оболонок мозку.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ліверпуля та Арсенала потрапив до лікарні.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Венсан Компані Баварія Мюнхен

Венсан Компані

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