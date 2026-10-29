ЗМІ повідомили, коли Компані зможе повернутись до роботи з Баварією
Визначились приблизні строки повернення головного тренера Баварії Венсана Компані до роботи.
Про це повідомляє Bild.
Очікується, що фахівець буде відсутнім на бровці до 9 листопада і не прийматиме участі у тренувальному процесі до завершення міжнародної паузи – 17 листопада.
В цей період Компані продовжить лікування вдома відповідно до рецептів, які йому виписали після виписки.
Нагадаємо, останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.
Згодом Компані стало погано на одному з тренувань, після чого його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Мюнхена. У підсумку, лікарі діагностували у бельгіця подразнення оболонок мозку.
Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ліверпуля та Арсенала потрапив до лікарні.