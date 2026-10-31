Штутгарт з дублем Деміровича переграв Баєр, Гоффенгайм поступився Вердеру в 8 турі Бундесліги

У суботу, 31 жовтня, низкою матчів продовжився 8-й тур німецької Бундесліги.

Штутгарт на виїзді переграв Баєр. Боснійський нападник Ермедін Демірович вивів гостей вперед вже на 14-й хвилині, через декілька хвилин подвоїв перевагу Джеймі Левелінг. На це господарі відповіли голом Патріка Шика. Однак у другій половині голи Білала Ель-Ханнуса та Деміровича забезпечили Штутгарту перемогу.

Вердер на "Везерштадіоні" з голами Фюллькруга та Дінкчі переграв Гоффенгайм. Лейпциг на виїзді переграв Шальке. 21-річний норвезький нападник Антоніо Нуса реалізував пенальті у першому таймі, а у другій половині подвоїв перевагу гостей бразилець Ромуло.

Боруссія Менхенгладбах зіграла внічию з Падерборном. Український захисник Юхим Конопля гру провів на лаві запасних.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

8 тур, 31 жовтня

Аугсбург – Фрайбург 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Грегорич, 1:1 – 65 Матанович, 1:2 – 85 Ірі

Баєр Леверкузен – Штутгарт 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 14 Демірович, 0:2 – 22 Левелінг, 1:2 – 28 Шик, 1:3 – 51 Ель-Ханнус, 1:4 – 65 Демірович, 2:4 – 79 Маза

Боруссія М. – Падерборн 0:0

Вердер Бремен – Гоффенгайм 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Фюллькруг, 2:0 – 82 Дінкчі

Шальке – РБ Лейпциг 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Нуса (пен), 0:2 – 78 Ромуло

19:30 Баварія Мюнхен — Боруссія Дортмунд

Нагадаємо, у стартовій грі туру Майнц зазнав поразки від Ельферсберга.