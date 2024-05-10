Баєр знову врятувався на останніх хвилинах, Аталанта розгромила Марсель: результати матчів-відповідей 1/2 фіналу ЛЄ

Італійська Аталанта та німецький Баєр здобули путівки у фінал Ліги Європи-2023/24.

Бергамаски перемогли Марсель в матчі-відповіді півфіналу. Гра завершилась з рахунком 3:0.

Забитими м'ячами у складі бергамасків відзначились Адемола Лукман (30 хвилина) та Матео Руджері (52) та Ель-Білаль Туре (90)

Враховуючи нічию в першому матчі протистояння, Аталанта комфортно забезпечила собі місце у фіналі єврокубка.

Баєр розписав нічию з Ромою. Поєдинок завершився з рахунком 2:2

Першою забила Рома. На 43 хвилині Леандро Паредес реалізував пенальті. А на 66 хвилині аргентинець знову відзначився з одинадцятиметрової точки та подвоїв перевагу італійців. Відтак рахунок у двоматчевому протистоянні було зрівняно.

Останнє слово в матчі сказав Баєр. На 82 хвилині захисник Роми Джанлука Манчіні під час подачі з кутового головою відправив м'яч за спину власному воротареві.

А на 90+7 хвилині леверкузенці забили та врятували свою неймовірну безпрограшну серію, яка налічує вже 49 матчів. Баєр перевершив рекорд Бенфіки 1963-65 років

Відтак саме "фармацевти" вийшли у фінал Ліги Європи.

Ліга Європи

1/2 фіналу, матчі-відповіді

10 травня

Аталанта — Марсель 3:0 (1:0) (4:1 за сумою двох матчів)

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5

Баєр — Рома 2:2 (0:1) (4:2 за сумою двох матчів)

Голи: Манчіні 82 (аг), Станішич 90+7 - Паредес 41, 66

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 між Баєром та Аталантою запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Напередодні також визначились фіналісти Ліги чемпіонів. Реал в неймовірному матчі здолав Баварію, а Боруссія Дортмунд перемогла ПСЖ та вперше за 11 років вийшла у фінал ЛЧ.

В іншому єврокубковому змаганні, Лізі конференцій, фіналістами стали Олімпіакос та Фіорентина. Греки впевнено переграли Астон Віллу, а "пурпурові" пройшли Брюгге.