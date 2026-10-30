Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Майнц зазнав поразки від Ельферсберга у стартовому матчі 8 туру Бундесліги

Олексій Мурзак — 30 жовтня 2026, 23:34
Майнц зазнав поразки від Ельферсберга у стартовому матчі 8 туру Бундесліги

У матчі стартовому матчі 8-го туру Бундесліги сезону-2026/27 Ельферсберг удома переміг Майнц.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Фелікс Кайдель відкрив рахунок на 7-й хвилині, а Франсіс-Ікечукву Оньєка подвоїв перевагу Ельферсберга.

Перед перервою Моріц Краттенмахер зробив рахунок 3:0. У компенсований час другого тайму команди обмінялися голами: за господарів забив Коул Кемпбелл, за гостей – Бенедикт Голлербах.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
8-й тур, 30 жовтня

Ельферсберг – Майнц 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 7 Кайдель, 2:0 – 26 Оньєка, 3:0 – 45+1 Краттенмахер, 4:0 – 90 Кемпбелл, 4:1 – 90+2 Голлербах.

Турнірна таблиця Бундесліги
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у заключних матчах 7 туру Баварія перемогла Фрайбург, а Гоффенгайм розгромив Баєр.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

ЗМІ повідомили, коли Компані зможе повернутись до роботи з Баварією
Тренера Баварії виписали з лікарні
Забив гол і одразу пошкодував: футболіст Гоффенгайма отримав найбезглуздіше вилучення в історії
Баварія перемогла Фрайбург, Гоффенгайм розгромив Баєр у 7 турі Бундесліги
Лейпциг розгромив Ельферсберг, Боруссія Д перемогла Айнтрахт у 7-му турі Бундесліги

Останні новини