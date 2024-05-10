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Фани Баєра підтримали український благодійний фонд «Трибуна героїв»

— 10 травня, 18:06
Фани Баєра підтримали український благодійний фонд «Трибуна героїв»

Вболівальники леверкузенського Баєра виступили на підтримку українського благодійного фонду «Трибуна героїв», який опікується родинами загиблих захисників.

Світлини їхнього перфомансу з домашнього матчу 1/2 фіналу Ліги Європи проти Роми опублікував Telegram-канал Hooligans.cz.

На банері, який розгорнули ультрас, написано «Герої ніколи не вмирають – підтримуємо фонд «Трибуна героїв». Поряд з написом також зображений український тризуб.

У матчі з Ромою леверкузенці здійснили черговий епічний камбек, завдяки якому продовжили свою безпрограшну серію до 49 матчів, перевершивши легендарний рекорд Бенфіки.

Раніше команда Хабі Алонсо вже виграла чемпіонат Німеччини, перервавши 11-річну гегемонію Баварії. Попереду на Баєр чекають фінали національного Кубку та Ліги Європи.

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