Уніон втратив перемогу над Кельном у 8 турі Бундесліги

У неділю, 1 листопада, відбувся матч 8 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2026/27, у якому Уніон Берлін зіграв внічию з Кельном.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Столичний клуб відкрив рахунок вже на 10-й хвилині протистояння, але за 11 хвилин до завершення основного часу гості врятувалися від поразки.

Закриватиме програму ігрового дня та туру поєдинок Айнтрахта та Гамбурга, який стартує о 18:30 за київським часом.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

8 тур, 1 листопада

Уніон Берлін – Кельн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Габерер, 1:1 – 79 Ель-Мала

18:30 Айнтрахт – Гамбург

Нагадаємо, напередодні Штутгарт з дублем Деміровича переграв Баєр, а Баварія не втримала перемогу над Боруссією Дортмунд.