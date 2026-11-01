Уніон втратив перемогу над Кельном у 8 турі Бундесліги
У неділю, 1 листопада, відбувся матч 8 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2026/27, у якому Уніон Берлін зіграв внічию з Кельном.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Столичний клуб відкрив рахунок вже на 10-й хвилині протистояння, але за 11 хвилин до завершення основного часу гості врятувалися від поразки.
Закриватиме програму ігрового дня та туру поєдинок Айнтрахта та Гамбурга, який стартує о 18:30 за київським часом.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
8 тур, 1 листопада
Уніон Берлін – Кельн 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 10 Габерер, 1:1 – 79 Ель-Мала
- 18:30 Айнтрахт – Гамбург
Нагадаємо, напередодні Штутгарт з дублем Деміровича переграв Баєр, а Баварія не втримала перемогу над Боруссією Дортмунд.