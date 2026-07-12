Голанд розкритикував суддівство після вильоту Норвегії з ЧС-2026

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд висловив незадоволення рішеннями арбітрів у чвертьфінальному матчі проти Англії (1:2) на чемпіонаті світу-2026.

Слова 25-річного футболіста наводить TV2.

Голанд звернув особливу увагу на скасований гол Норвегії після перегляду VAR.

"Саме такі дрібні моменти вирішують долю матчів на чемпіонаті світу. У грі з Бразилією нам вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Сьогодні ж у всіх спірних ситуаціях 50 на 50 рішення були не на нашу користь. Тоді стає дуже важко, особливо коли граєш проти такої команди, як Англія", – сказав Голанд.

За словами нападника, Норвегія зуміла нав'язати супернику свою гру, але не змогла скористатися своїми моментами.

"Нам вдалося провести матч у своєму стилі. Мартін (Едегор – ред.) контролював гру. Ми забили, але гол скасували через те, що я нібито штовхнув Елліота Андерсона на газон, хоча мене самого так штовхають у кожному єдиноборстві. Якщо чесно, це трохи прикро", – додав Голанд.

Зазначимо, що на 55-й хвилині за рахунку 1:1 головний арбітр після перегляду VAR не зарахував гол Еріка Хеггема через фол Голанда в атаці. Норвегії також довелося перебивати кутовий удар.

Збірна Англії вийшла до півфіналу ЧС-2026, де 15 липня зіграє проти Аргентини.

Нагадаємо, напередодні Франція обіграла Марокко, а Іспанія дотиснула Бельгію, сформувавши першу пару півфіналістів.