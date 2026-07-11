Приземлений, летальний і дуже харизматичний: як Ерлінг Голанд закохав у себе трибуни Мундіалю

Як би не склався далі чемпіонат світу-2026, Ерлінг Голанд вже переміг.

Лідер збірної Норвегії завоював серця мільйонів американців, а це дорогого вартує.

В усіх сенсах – і фінансовому теж!

Соцмережі Голанда швидко розростаються, до нього липнуть найбільші спонсори, пропонують колаби – і все тому, що Ерлінг зумів поєднати прекрасний футбол з кумедними жартами, самоіронією та загалом еталонною поведінкою поза полем.

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Насправді це рідкісний дар – залишатися собою, коли дістався вершини.

У Ерлінга Голанда він є.

Ось він веселить дітей у підтрибунці, які явно нервують перед виходом на поле.

А ось роздає автографи там, де інші суперзірки в модному прикиді й навушниках просто проходять повз – мовляв, не до того.

There are athletes who never acknowledge the fans, the kids that want to be just like them when they grow up.



Then there’s Haaland. ❤️ pic.twitter.com/NLa0YuQSRm — MAGA FOREVER AMEN 🇨🇦 🇺🇸 🇬🇷 (@VictoriaSask) July 8, 2026

А буває й таке, що Голанд у соцмережах репостить жарти над власною зовнішністю – і сміється з усім інтернетом.

Here is the thread of Haaland being Haaland.



1/7 pic.twitter.com/oDIm04Cxie — Saurabh Mishra (@FlautistSaurabh) July 10, 2026

Круто, дуже круто.

Пафосні селеби усіх втомили; публіка хоче більше справжності, яку здалеку випромінює цей гігант зі 196 см зросту та понад 100 кг м'язів – ось чому його кличе на інтерв'ю Джиммі Феллон, а Time знімає для обкладинки.

"Два роки тому я писав книгу про психологію в футболі і хотів взяти у нього інтерв'ю. Тоді він їх ще не давав, а його близькі сказали, мовляв, без шансів. Та після 6 місяців спроб він раптом на мене вийшов. Сказав, що хоче розповісти лише одне, щоб люди знали.

Він сказав: "Коли я б'ю пенальті, я страшенно нервую. І мені дивно, що є гравці, які не нервують". Щирий хлопець. Чесний", – пригадує професор Гейр Йордет.

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Зараз і не віриться, що на старті кар'єри Ерлінг мав геть іншу репутацію.

У Дортмунді він часто відповідав на запитання преси 1-2 словами. Дехто називав це хамством; інші кивали на походження – типу , вікінг виріс на фйорді, де суворі норвежці не патякають зайвого.

Усе це не могло бути далі від істини.

Ось відео, де Ерлінг з друзями назвалися Flow Kingz та смішно читають реп у збірній Норвегії U17.

Вже тоді його дивився Крістіан Фройнд – нині спортдир Баварії, а у 2016 році головний скаут РБ Зальцбург:

"Найбільш вражаючими були його бажання постійно забивати голи, а також позитивна енергія та заразлива харизма. Він дуже активний поза полем і майже завжди посміхається. Товаришам по команді подобалося проводити з ним час".

Фройнд вирішив не тягнути і підписав Голанда вже у січні 2019-го, коли йому було 18.

Не прогадав, еге ж?

Вже за рік Боруссія Дортмунд викупила Ерлінга за 20 млн.

Чому він в ту пору виглядав таким суворим? Чому "розмовляв" лише голами? Екснападник збірної Норвегії Ян Оге Фйортофт пояснює: "У 19-20 років коли тобі ставлять питання перед камерами у чужій країні – це складно. Ти ще не готовий".

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Так воно зазвичай буває.

Лео Мессі на старті кар'єри не знав, де на районі перукарня, а у 35 років на ЧС-2022 крив матом нідерландців, захищаючи своїх.

Голанд пройшов цей шлях швидше – йому за тиждень виповниться 26.

The Haaland family. What a proud moment this must be. ❤️ pic.twitter.com/MY5B5qvzfx — RUTH 🇨🇦 (@it_Rutie) July 6, 2026

"Він навчився все поєднувати. З одного боку, він неймовірно професійний, цілеспрямований, орієнтований на результат, як машина. Його інша сторона – це розслаблений, веселий гравець, який радіє навіть більше, коли забивають партнери", – каже Йордет.

Власне, за це Голанду й дали і капітанську пов'язку, і право бити у барабан вікінгів на ЧС-2026.

Заслужив!

Norway 2-1 Brazil. Round of 16. First knockout win in 28 years — and they celebrated like true Vikings.



Haaland led the drum, thousands of fans rowed in unison, chanting "Ro!" — the Viking Row, born from Norse rowing tradition before battle, now the symbol of this World Cup run.… pic.twitter.com/x3TFkB6zTK — Miles Vuko (@IndustrijaBraco) July 6, 2026

Тим більше, нічого не далося Ерлінгу легко. У 2016-му на зборах молоді, де відбирали кандидатів для U17, його не обрав жоден із 30 присутніх тренерів:

"Він не влучив 20 спроб поспіль. Коли тренерів запитали, чи має він шанс стати професіоналом, всі сказали "ні", бо він виглядав погано. Хтозна, може, тому він і став найкращим. Він тренувався більше і дужче за всіх. Ми це ще тоді помітили", – розповідає ексдиректор відділу роботи з молоддю Хакон Гротланн.

Авжеж, генами й порадами допоміг Ерлінгу й батько Альф-Інге – ексгравець АПЛ, чию кар'єру завершив жахливим підкатом Рой Кін.

Власне, саме через роботу батька Ерлінг народився в Англії, проте виріс у Брюне, де до 13 років грав футбол з усіма підряд. В Норвегії-бо не прийнято до певного віку казати малечі, що вона бездарна.

"Через різкий старт у Дортмунді багато хто уявляв малого Голанда як юну копію Івана Драго. Але ви уявіть краще пасторальну сільську місцину, де він їздить на велосипеді і грає з хлопцями, які не влучають по м'ячу", – сміється журналіст Ларс Сівертсен.

Ось як все починалося.

🎤🇳🇴 Rare clip of young Erling Haaland doing an interview pic.twitter.com/X4gDbNG7Bh — 𝐊𝐔𝐑𝐃 🇦🇷 (@KurdishFT) July 6, 2026

Ось яким Голанд приїхав на ті збори, які щороку влаштовує федерація у пошуках талантів для збірної U17.

Ну, але далі гени нарешті проявилися у вигляді стрімкого збільшення розмірів тіла. Лише за рік Ерлінг виріс на 20 см і набрав 20 кіло.

"Можете уявити? Зненацька ми з ним стали одного розміру!" – сміється старший брат Ерлінга Астор.

І от як тільки до шаленої працездатності додалася антропометрія, його стало неймовірно важко спинити. Вже в 17 років Голанд наколотив 4 голи у ворота лідера ліги – Бранна.

Ще далі чемпіонат світу U20 у 2019-му – і 9 голів в матчі з Гондурасом.

За плечима Голанда дуже медійна історія, як гидке каченя стало прекрасним лебедем. Голлівуд таке обожнює; йому буде що розповісти Феллону.

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Ну, і ви ж не забули, що той міні-Мундіаль виграла Україна?

І де зараз Супряга? І де Голанд?

"Він – професіонал найвищого рівня. Поки ми граємо в карти під час поїздок, він читає якісь наукові статті про те, як він може покращити свій сон або дієту. Він завжди шукає найменші деталі, які він може покращити, щоб зробити ще один крок вперед", – розповідав у Зальцбурзі Макс Вебер.

В той же час тренер Джессі Марш – той-самий, що тренував на ЧС-2026 Канаду – виділяв інше:

"З ним весело працювати. Він щодня приходить на тренування з великою енергією. Позитивний вплив, який він справив на нашу групу, був величезним".

Дуже довго світ чув Вебера, але ігнорував Марша.

Зрештою, Голанд і сам зробив досить, аби його вважали кіборгом, а не людиною. Ви вдумайтеся – 297 голів у 364 матчах за Мольде, РБ Зальцбург, Боруссію Дортмунд та Ман Сіті. 62 голи в 54 матчах за збірні Норвегії різних категорій.

Якось репортери застали його на велотренажері у гіпоксійній камері на базі "Містян" – середовищі, яке імітувало висоту та сильну спеку, зменшуючи кількість кисню в приміщенні:

"Чи хочу я це робити? Ні. Чи буду я це робити? Так. Бо це корисно для тіла і розуму. Якщо ви кажете собі, що втомлені, то такими і будете. Я ж кажу собі, що можу ще – і я можу ще. Ось так просто".

Монстр!

Проте чим дорослішим ставав Ерлінг – тим більше потребував самовираження не лише на полі.

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Мундіаль-2026 став вершиною трансформації образу норвежця, яка почалася ще минулого року із заснуванням YouTube-каналу, де він показує своє життя зсередини.

Ось Ерлінг їде на ферму, щоб накупити стейків та молока, адже в його "дієті" аж 6000 калорій в день.

Ось він очухується від травми у крижаній ванні.

Тут Голанд у карнавальному костюмі навідується до друзів на Хеллоувін, а тут грає гольф – прямо скажемо, не надто добре, але він не париться.

Справжній, невідретушований Ерлінг любить побути дурбецалом у звичайному житті, і це підкупляє – тим паче, він знімає це сам, без Netflix та Amazon, яким довіряти складно.

На додачу є ще й акаунт Snapchat, де Голанд відривається вже по повній.

Вкупі з перемогами на полі це забезпечує норвежцю увагу мільйонів нейтральних фанів. Уявіть собі, три серії його блогу на YouTube під час ЧС подивилися 10 млн людей! Дійшло до того, що колабу з ним зробив офіційний акаунт "Одісеї" Крістофера Нолана, яка от-от майже вийти на екрани.

Erling Haaland on Snapchat 😭 pic.twitter.com/47wXHP9B37 — 17 (@DxBruyneSZN) July 4, 2026

За місяць на Мундіалі Instagram Голанда добрав вже 18 млн підписників, а YouTube канал – ще 900 тисяч.

У США сплеск популярності норвежця порівнюють із історією Тревіса Келсі – от тільки той одружився з Тейлор Свіфт, а Голанд... це просто Голанд. Прийшов до магазину в Техасі, набрав собі ковбойських чобіт, капелюхів – і задоволений пішов.

Його порівняли зі Шреком? Ерлінг сам же й репостнув.

Erling Haaland was so fascinated by American culture during his visit to Texas for the World Cup that he couldn't stop talking about how kind everyone was and even started using a Southern accent to fit in 😭



he also purchased a custom cowboy hat and tried branding himself pic.twitter.com/hKYlTJCS51 — yoxic (@yoxics) July 3, 2026

"Я намагаюся грати матчі так, ніби це тренування. Жартувати важливо. Всі знають, що я люблю посміятися – це ключ до повсякденного життя. Разом з тим важливо і добре, зосереджено тренуватися. Але без жартів – ніяк. Треба ловити момент", – каже нападник.

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Його медіапрорив дійшов навіть до Китаю, де Голанд днями знявся у рекламі трав'яних напоїв Walovi та створив акаунти в соцмережах Douyin та Weibo.

Авжеж, у цьому є комерційний сенс.

Епоха Мессі з Роналду от-от завершиться, і хто залишається? Хто займе вакантну нішу?

"В сучасному футболі два головні герої. Перший – це Мбаппе; такий супер Міккі-Маус, який встигає всюди. Інший – це Ерлінг, величезний вікінг, як з відеогри. В цих образах їхня популярність", – каже Фйортофт.

В його епоху Норвегія пробивалась на великі турніри, але їхні мрії обмежувалися виходом з групи.

Зараз, завдяки Голанду, все інакше.

Ерлінг забиває Сенегалу так легко, ніби середняку АПЛ, а не топзбірній Африки.

Потім він виходить на Кот-д'Івуар – і навіть не святкує переможний м'яч.

Далі Бразилія, і хоча за неї грає Вінісіус, а тренує Анчелотті, Ерлінг двома геніальними м'ячами відправляє її додому, перестрибнувши Габріела, який буквально бив його в матчах АПЛ.

"Якби я впав – це було б пенальті. Але батько навчив мене не падати. Падають... Ай, не буду, це погане слово", – каже Ерлінг.

А коли на носі протистояння з Францією, то й тут не ховається: "Думаю, вона нас переможе. А потім виграє і весь чемпіонат".

І так у всьому – напролом, без прикрас.

"Ерлінг вже зараз легенда. За всю історію Норвегії не було популярнішого хлопця", – констатує Гротланн.

Разом з тисячами інших норвежців він бути "гребти" вночі на площі в Осло, спостерігаючи за матчем проти Англії.

І це лише початок. Може, Норвегія й маленька, а от масштаб Голанда, його значення для футболу, популярність серед фанів величезні. Світ і сам не знав, що потребує приземленої суперзірки, яка може побалакати з фанами і посміятися над собою, але коли вона з'явилася, усі раптом зрозуміли, як же довго вони її чекали.

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