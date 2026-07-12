Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Федерація Сенегалу звільнила головного тренера збірної після виступу на ЧС-2026

Сергій Шаховець — 12 липня 2026, 10:47
Федерація Сенегалу звільнила головного тренера збірної після виступу на ЧС-2026
Пап Тіав
instagram.com/PAPTHIAW/

45-річний Пап Тіав залишив посаду головного тренера національної збірної Сенегалу.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Сенегалу.

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет федерації, пояснивши його необхідністю діяти "в найкращих інтересах сенегальського футболу".

Під керівництвом Тіава збірна Сенегалу виступила на чемпіонаті світу-2026, де завершила боротьбу на стадії 1/16 фіналу. У 1/16 фіналу "Леви Теранги" поступилися Бельгії (2:3), ведучи в рахунку 2:0.

Фахівець очолив збірну Сенегалу у грудні 2024 року. За цей період він привів команду до перемоги на Кубку Африки-2026, однак пізніше результат турніру був зіпсований технічною поразкою через те, що сенегальці залишили поле після призначення пенальті у власні ворота.

Також повідомлялося, що Тіав розпочав чемпіонат світу-2026 без контракту з федерацією. Нова угода була підписана лише за п'ять годин до матчу другого туру чемпіонату світу проти Норвегії (2:3).

Раніше повідомлялося, що найкращий бомбардир Сенегалу Садіо Мане завершив кар'єру в збірній.

Збірна Сенегалу з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Сенегалу з футболу

Найкращий бомбардир Сенегалу завершив кар'єру в збірній
Тренер збірної Сенегалу відреагував на виліт своєї команди з ЧС-2026
Зірка Ла Ліги після вильоту з ЧС-2026 взяв паузу у виступах за збірну через тренерський штаб
Бельгія – Сенегал: відеоогляд 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу
Автор дублю став найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 Бельгія – Сенегал

Останні новини