Федерація Сенегалу звільнила головного тренера збірної після виступу на ЧС-2026

45-річний Пап Тіав залишив посаду головного тренера національної збірної Сенегалу.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Сенегалу.

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет федерації, пояснивши його необхідністю діяти "в найкращих інтересах сенегальського футболу".

Під керівництвом Тіава збірна Сенегалу виступила на чемпіонаті світу-2026, де завершила боротьбу на стадії 1/16 фіналу. У 1/16 фіналу "Леви Теранги" поступилися Бельгії (2:3), ведучи в рахунку 2:0.

Фахівець очолив збірну Сенегалу у грудні 2024 року. За цей період він привів команду до перемоги на Кубку Африки-2026, однак пізніше результат турніру був зіпсований технічною поразкою через те, що сенегальці залишили поле після призначення пенальті у власні ворота.

Також повідомлялося, що Тіав розпочав чемпіонат світу-2026 без контракту з федерацією. Нова угода була підписана лише за п'ять годин до матчу другого туру чемпіонату світу проти Норвегії (2:3).

Раніше повідомлялося, що найкращий бомбардир Сенегалу Садіо Мане завершив кар'єру в збірній.